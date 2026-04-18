Investigan una pelea multitudinaria en una casa ocupada de Vidreres

Los Mossos d'Esquadra investigan una pelea multitudinaria en una casa ocupada en la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres (Selva) que tuvo lugar este viernes sobre las seis de la tarde, según avanzó 'El Caso' y confirmó el cuerpo policial al ACN. En el enfrentamiento habrían participado una quincena de personas, habiendo involucrado algún tipo de arma detonante. También ha habido vehículos dañados. Un testigo alertó a los Mossos, que cuando llegaron al lugar ya no encontraron rastro de los protagonistas. Ahora se les busca para esclarecer las razones de la pelea. El suceso se saldó con heridos de poca consideración.