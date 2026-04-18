El hallazgo inesperado de dos senderistas: un tesoro de oro valorado en más de 300.000 euros

Lo último que te esperas cuando estás paseando tranquilamente en mitad de un bosque es encontrarte una lata llena de monedas de oro, joyas exquisitas y diversos artefactos con un valor estimado superior a 300.000 euros. Esto le ha pasado a dos excursionistas en la República Checa.

Dos montañeros que estaban en la cordillera más alta de República Checa, llamada Krkonoše, descubrieron una lata de aluminio que sobresalía de un muro de piedra. Pensaron que sería una simple lata vacía que alguien había dejado ahí, pero se llevaron una gran sorpresa: contenía casi 600 monedas de oro y un alijo de objetos de valor escondidos durante décadas.

Después de descubrir la lata, se percataron de que, a poca distancia había una caja de hierro que contenía una variedad de exquisitos objetos de metal amarillo: diez pulseras, un monedero de alambre, un peine, una cadena y una polvera. Todos los artefactos suman un peso de 7 kilogramos, de los cuales casi 3,7 kilogramos corresponden únicamente a monedas de oro, según el medio turco especializado en arqueología, 'Arkeonews'.

Un descubrimiento único

Los excursionistas entregaron su hallazgo, que fue examinado por expertos del Museo de Bohemia Oriental, quienes rápidamente se dieron cuenta de que no se trataba de un descubrimiento cualquiera.

Según Miroslav Novák, jefe del departamento arqueológico del Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové, se trata de un hallazgo único en la historia: "Almacenar objetos valiosos bajo tierra en forma de tesoros, los llamados depósitos, ha sido una práctica común desde la prehistoria. Al principio, predominaban los motivos religiosos; más tarde, se trataba con mayor frecuencia de bienes almacenados en tiempos inciertos, con la intención de recuperarlos posteriormente. Este hallazgo destaca principalmente por el peso inusualmente grande del metal precioso".

Monedas del 1808 al 1915

Según el numismático del Museo de Bohemia Oriental, Vojtěch Brádle, "el tesoro permaneció oculto bajo tierra durante un máximo de poco más de cien años. Según las fechas de acuñación, contiene monedas de los años 1808 a 1915".

Las monedas principalmente son de origen francés, aunque existen acuñaciones del Imperio Austro-húngaro. La colección también incluye monedas belgas u otomanas en mayor cantidad.

Según el medio polaco Tvp World, la legislación checa otorga a quienes encuentran un objeto de valor una recompensa equivalente al 10% de su valor, excepto en el caso del oro, que se recompensa con el valor total del objeto.

Por tanto, se estima que los dos senderistas van a recibir aproximadamente 480.000 euros. Además, toda esta colección de artefactos va a ser expuesta en el museo, una vez hayan pagado la recompensa a los dos afortunados.

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