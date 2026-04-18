Ni 8 ni 7 horas: la ciencia descubre cuántas horas debemos trabajar para no ser infelices

Creíamos que el límite estaba en las ocho horas, pero la ciencia sugiere que el "punto de ruptura" llega mucho antes. Un nuevo análisis revela que, a partir de la sexta hora de trabajo, la posibilidad de terminar el día con una sensación de bienestar cae en picado. No es falta de motivación, es que tu jornada está diseñada contra tu felicidad.

La barrera invisible de las 6 horas

La conclusión nace de un estudio publicado en PNAS Nexus en marzo de 2026, basado en datos masivos de la 'American Time Use Survey'. Los investigadores analizaron miles de diarios de uso del tiempo para comparar qué actividades aparecían en los días que la gente describía como "mejores de lo habitual" frente a los días "típicos". Y el hallazgo más llamativo fue este: trabajar hasta 6 horas no parecía perjudicar especialmente la probabilidad de tener un buen día, pero superar esa barrera sí se asociaba con una caída brusca del bienestar diario percibido.

Traducido a lenguaje de calle, el estudio no dice exactamente cuántas horas hay que trabajar para ser feliz, pero sí deja una conclusión clara: el problema no sería trabajar, sino pasarse de cierto límite diario. Y ese límite, según los datos analizados, estaría bastante por debajo de la jornada de 8 horas.

Los pilares de un "buen día" según los datos

Pero no solo influye la duración de la jornada laboral en la felicidad de los trabajadores. También se da importancia al tiempo que se dedica a socializar. El estudio permite dibujar una suerte de "receta" estadística para que una jornada sea calificada como excelente. Estos son los componentes clave:

El límite laboral: La felicidad no requiere dejar de trabajar, sino no pasarse del límite de las 6 horas.

La felicidad no requiere dejar de trabajar, sino no pasarse del límite de las 6 horas. El factor social: Los días "mejores de lo habitual" suelen incluir una media de 2 horas de socialización. Destacan que aumentar este tiempo, tal y como ocurre con el trabajo, no incrementa el el bienestar indefinidamente, sino que tiende a estabilizarse.

Una asociación, no una sentencia

En cualquier caso, los autores aclaran que esto es una asociación estadística, no una relación de causa-efecto. No significa que a las 6 horas y un minuto te vuelvas infeliz automáticamente. Lo que los datos muestran es que, en los días que la gente recuerda como "especialmente buenos", las jornadas de 8 horas o más simplemente no estaban presentes.

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"El problema no es el trabajo, sino el tiempo que este le roba a otras actividades esenciales para la recuperación emocional", concluye el estudio.