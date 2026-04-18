Las conversaciones “aburridas” pueden ser más gratificantes de lo que crees

Las conversaciones triviales que intentas evitar porque crees que serán aburridas pueden resultar más agradables de lo que piensas, e incluso beneficiosas para ti, según una investigación publicada autores de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) de la Asociación Americana de Psicología. "Tendemos a suponer que, si un tema suena aburrido, la conversación también lo será. Pero eso no es lo que la gente experimenta en realidad", comenta Elizabeth Trinh, máster en Psicología, estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan y autora principal de la investigación publicada en el 'Journal of Personality and Social Psychology'.

En nueve experimentos con 1.800 participantes, los investigadores descubrieron que la gente subestimaba sistemáticamente lo interesantes y agradables que podrían ser las conversaciones sobre temas aburridos. Se pidió a los participantes que predijeran cuánto disfrutarían hablando sobre temas específicos que consideraban aburridos. Los temas fueron numerosos y variados, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, libros de no ficción, la bolsa de valores, gatos y dietas veganas. En algunos casos, se les pidió que sugirieran un tema que les resultara aburrido (entre las respuestas se incluyeron temas como matemáticas, cebollas y Pokémon).

Posteriormente, los participantes mantuvieron conversaciones reales con desconocidos o amigos, tanto en persona como en línea. Después, indicaron cuánto habían disfrutado de las conversaciones. En todos los experimentos, el patrón fue claro: la gente esperaba que las conversaciones fueran bastante aburridas, pero después afirmaron haberlas disfrutado mucho más de lo previsto. Este patrón se mantuvo incluso cuando ambas partes coincidían en que el tema era aburrido.

"Nos sorprendió y entusiasmó lo contundente que fue el efecto", comenta Trinh. "La gente esperaba que las conversaciones sobre temas aparentemente aburridos fueran menos interesantes de lo que resultaron ser". Según Trinh, la razón podría ser que la gente se centra demasiado en el tema en sí. Antes de que comience una conversación, el tema es lo más fácil de juzgar. Pero una vez que la gente empieza a hablar, la interacción cobra mayor importancia.

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"Lo que realmente impulsa el disfrute es la interacción", insiste. "Sentirse escuchado, responderse mutuamente y descubrir detalles inesperados sobre la vida de alguien puede hacer que incluso un tema trivial tenga sentido". Estos hallazgos son importantes porque la conexión social desempeña un papel fundamental en la salud mental y física. Las relaciones sólidas se asocian con un mayor bienestar y un menor riesgo de soledad. Si las personas evitan las conversaciones por temor a que sean aburridas, pueden perder oportunidades valiosas para conectar con los demás. "Si dejamos de hablar con un compañero de trabajo en la máquina de café, con un vecino en el ascensor o con un desconocido en un evento, podríamos estar perdiéndonos pequeños momentos de conexión", concluye Trinh. "Incluso una breve conversación sobre la vida cotidiana puede ser más gratificante de lo que esperamos".