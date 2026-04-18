El centro de control de Adif en Barcelona no detecta la caída de árboles ni los desprendimientos en las vías

En el complejo sistema de gobernanza que rige en el entramado ferroviario catalán, ocupa un papel destacado el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Adif en Barcelona. Desde esta sede, situada en la estación de França, los técnicos de la empresa estatal supervisan el estado de la red y coordinan las marchas de más de 1.200 trenes diarios en los días de máxima actividad. Así, la suerte de gran parte de los pasajeros de Rodalies se decide cada día desde este punto de la capital catalana, aunque también se ocupan de los trenes de Alta Velocidad y de los de mercancías.

El sistema está preparado para soportar incidencias de muchos tipos. Así, cuando se detecta una caída repentina de la corriente en cualquier parte de la red, los trenes de ese tramo se detienen ‘ipso facto’. Sin embargo, si las catenarias o la tensión no se ven afectadas, los objetos en las vías solo se pueden detectar visualmente. Esto explica, por ejemplo, por qué los maquinistas del accidente de Gelida no supieron de antemano que el talud había cedido, o por qué son tan problemáticas las caídas de árboles en las vías.

Sistema de detección

“Estamos trabajando en tener algún sistema de detección”, sobre todo centrado en los tramos de trinchera (entre paredes), explican fuentes de la compañía, que detallan que hasta ahora estos incidentes se resuelven gracias a los avisos tanto de los maquinistas como del personal de mantenimiento de Adif, o incluso de la policía en algunos casos. Estos sistemas de detección de objetos en las vías existen en algunas vías de Alta Velocidad, pero de momento no se ha comercializado ninguno aplicado a vías convencionales como las de Rodalies.

Estos incidentes son algunos de los puntos ciegos que tiene el centro de control de Adif en Barcelona. El otro gran vacío en el sistema, que espera poder resolverse pronto, es el tramo entre Figueres y Portbou, por donde circulan trenes de la R11. De los 1.983 kilómetros de raíles que se cuentan en el entramado ferroviario catalán, 1.746 se gestionan directamente desde la estación de França. Estos pocos kilómetros de vías que quedan por incluir en el centro de regulación corresponden, en su mayoría, a este tramo de la R11 –que aún funciona con un sistema de control de paso previo–, aunque buena parte del tramo sur de la R16 pertenece también al centro de regulación de Valencia.

'Software', caídas y la réplica de Sants

El CRC de la estación de França estuvo en el ojo del huracán tras el accidente de Gelida. Dos caídas de su sistema de 'software', que depende de Siemens, provocaron retrasos y graves incidencias en las pocas líneas que habían conseguido volver a la normalidad tras el siniestro. Lo que falló no fue, en sí, el CRC, sino los Controles de Tráfico Centralizado (CTC). Se trata de los centros de control más próximos a las vías y las estaciones, que remiten la información hasta la estación de França. Los 14 CTC que se encuentran en Catalunya no pudieron trasladar la información durante varios minutos, así que todos los trenes tuvieron que parar urgentemente.

Adif dispone de una copia de este centro de regulación en la estación de Sants, con un dispositivo preparado para trasladar a todo el personal de un punto de Barcelona a otro si fuera necesario. Sin embargo, como la caída fue del 'software' en sí, este centro tampoco funcionó durante esos minutos.

Coordinación con Rodalies

Más allá del funcionamiento de estos centros, si la información que llega al usuario muchas veces tarda más de lo que sería deseable es porque tiene que pasar por varios filtros. Es por eso que ya hace meses que Renfe y Adif colaboran para mejorar la coordinación entre los centros de la estación de França y el Centro de Gestión Operativa (CGO) que Rodalies tiene en el Clot.

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La intención del nuevo director de Rodalies de Catalunya, la empresa mixta protagonista del traspaso de las competencias a la Generalitat, Óscar Playà, es que ambos centros sean uno solo. De momento, ya hace años que en el Clot existe una pantalla que replica la de la sede de Adif y varios trabajadores del Clot se han trasladado a la estación de França.