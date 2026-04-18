Catalunya resuelve el atasco de la homologación en Bachillerato: todos los estudiantes que harán la Selectividad tienen ya las notas

El correo electrónico recibido en EL PERIÓDICO empezaba así: "Me pongo en contacto con vosotros para trasladar una situación que afecta a varios estudiantes catalanes que cursaron primero de Bachillerato en Estados Unidos o Canadá y que, a día de hoy [el escrito está firmado el lunes 13 de abril] aún no disponen de la resolución de homologación de sus estudios. En concreto se trata de 44 alumnos, becados por excelencia por la fundación Amancio Ortega". "A pesar de haber presentado toda la documentación requerida y haber atendido los posibles requerimientos administrativos, los expedientes continúan sin resolución definitiva a pocas semanas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se realizarán del 9 al 11 de junio"; prosigue el correo, firmado por una de esos 44 jóvenes que rompen los prejuicios sobre esta generación, ya que son ellos mismos -no sus madres o padres-, los que han movido cielo y tierra para resolver el problema [igual que fueron ellos, estudiantes brillantes, los que se movieron para obtener una de las solicitadísimas becas de la fundación del magnate textil entre 10.000 candidatos]. Y su empeño y tenacidad ha tenido frutos.

Los 44 tienen ya las notas homologadas. Entre ellos, Abril Azabal, la joven cuyo caso explicó este diario hace apenas un mes. Lágrimas, esta vez sí, de alegría, después de meses de incertidumbre. "Todos los alumnos becados per la fundación Amancio Ortega las han recibido", aseguraban este viernes fuentes de la Conselleria d'Educació i FP.

"Se han resuelto las homologaciones que se podían resolver", que son "casi todas", afirman desde la conselleria

Y no son los únicos. Las mismas fuentes han confirmado este viernes a EL PERIÓDICO que ha quedado resuelto el atasco en la homologación de estudios no universitarios, básicamente de Bachillerato que, cada vez más estudiantes cursan en Estados Unidos o Canadá. Ese atasco, una constante de los últimos años, era uno de los principales dolores de cabeza de los alumnos y sus familias. Ahora ese problema, en principio, se ha solucionado.

Según ha podido saber este diario, esta semana se han enviado 2.528 credenciales, y a lo largo de este viernes se acababan de enviar 200 más y de "relanzar aquellas que hayan dado error en el envío".

Cambios en el sistema

En marzo de 2025 el proceso de homologación de títulos entró en el "tramitador genérico", la plataforma única de trámites de la Generalitat (donde se solicitan desde las becas hasta la participación en oposiciones o se realiza la inscripción en los exámenes del C2 de catalán). Y, desde esa fecha hasta marzo de 2026 han entrado en el nuevo sistema 19.802 peticiones de homologaciones de títulos no universitarios.

Educació ha priorizado los casos de alumnos que necesitaban las notas reales para acceder a la universidad

Pese a que la misma voz de la conselleria apunta que no pueden asegurar que no quede algún expediente pendiente, ya que quizás haya algún caso que haya requerido más documentación o que este en proceso de recurso tras haber sido denegada, sí confirma que "se han resuelto las que se podían resolver", que son "casi todas".

Temor a un injusto 5

El Departament de Esther Niubó ha priorizado los expedientes de alumnos que necesitaban las notas para tener las medias de Bachillerato para el acceso a la universidad. Y es que ese tapón era especialmente grave en el caso de los alumnos que cursan primero de Bachillerato y necesitan disponer de esas notas homologadas para que conste su nota real y así tener una buena media de Bachillerato. Con el volante provisional, esa nota es de un 5, calificación que baja la media de Bachillerato y la nota de acceso a la universidad (resultado de la media de Bachillerato y de las PAU).

En 2020, Educació recibió 6.511 solicitudes de homologación de títulos no universitarios, cifra que en 2023 se duplicó hasta alcanzar las 13.707 y que hoy roza las 20.000

No tener esa homologación -proseguía el correo de los estudiantes que abre esta información- "supone un perjuicio directo para alumnos con trayectorias académicas excelentes, con aspiraciones a carreras universitarias con notas de corte elevadas, que han trabajado durante toda su etapa escolar para alcanzarlas".

Ese misma nota de 5 también penalizaba a quienes, tras estudiar Bachillerato, querían optar a un grado superior de Formación Profesional, estudios cuyo acceso también va por nota de corte.

El atasco, además, era algo que ocurría en Catalunya, pero no en otras comunidades autónomas. "En otras comunidades autónomas estos procedimientos ya fueron resueltos hace meses, lo que podría suponer un agravio comparativo para los estudiantes catalanes", apuntaban los alumnos en el correo electrónico.

Cifra creciente

La conselleria ya prometía hace unas semanas, cuando denunciaba su caso Abril Azabal, que priorizarían los expedientes para la selectividad, y así ha sido. El resto de las casi 20.000 peticiones [la cifra se ha disparado en los últimos años tanto porque crece el número de alumnos catalanes que estudia en el extranjero como por los estudiantes procedentes de otros países que llegan a Catalunya] son de cursos intermedios, de ciclos formativos o de otros estudios, trámites que no urgían tanto.

En 2024, Educació aseguraba que en 2020 recibió 6.511 demandas de estudiantes que querían homologar títulos no universitarios, cifra que en 2023 se duplicó hasta alcanzar las 13.707. Esa cifra que ha ascendido hasta las casi 20.000 actuales.