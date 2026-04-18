Un adolescente catalán vacía las cuentas de la familia en webs de pornografía

Un adolescente de la Catalunya central ha gastado una parte considerable de los ahorros de su familia por su consumo intensivo de webs de carácter sexual para adultos. El gasto se ha producido en tan poco tiempo que, cuando la familia se ha dado cuenta, la cantidad perdida ya era muy elevada, al menos para los padres de este menor de edad, que tienen dos hijos más y unos ingresos modestos.

Los damnificados han buscado asesoramiento jurídico para responder de la manera más conveniente. Quieren recuperar el dinero que han perdido y, si existe la posibilidad, emprender acciones legales contra las páginas de pornografía de pago que ha visitado reiteradamente el chico.

Por ahora, la familia, que también ha pedido a un gabinete psicológico de Barcelona que atienda al adolescente por si sufre una adicción, prefiere no proporcionar más detalles sobre el incidente. Los responsables del centro educativo donde está matriculado el menor ignoran el episodio, lo mismo que ocurre con la mayoría de compañeros del chico.

El estudiante ha admitido los hechos, profundamente arrepentido por su comportamiento. Fuentes cercanas al caso han confirmado que el alumno ha dado la misma versión a los padres, a los abogados y a la psicóloga que se ha hecho cargo de la situación.

Pornografía desde los 12 años

Como se revela en una investigación reciente, publicada en la revista científica Formación médica continuada en atención primaria, dos tercios de los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años han accedido a contenidos porno en alguna ocasión. Los alumnos se introducen en este material a los 12 o 13 años.

Incluso hay investigaciones que evidencian unos primeros contactos antes de los 8 años. Mientras tanto, proliferan los trabajos que relacionan la tendencia con conflictos en la salud física, sexual, psicológica y social de aquellos que abusan de estos vídeos, consumidos mayoritariamente por internet.

Noticias relacionadas

En paralelo, el Gobierno del Estado ha pedido a la Fiscalía que investigue "posibles delitos de pornografía infantil y trato degradante contra menores en las redes sociales" porque, según la Moncloa, "está en juego la seguridad de nuestros hijos".