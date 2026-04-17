Regularización de inmigrantes
"Vivimos en València desde hace años y no hemos parado de trabajar pero con sueldos precarios y sin derecho a nada"
Efrain Rojas y su pareja Lorena llevan tiempo intentando regularizar su situación
Efrain Rojas se acerca, un día más, a la oficina de Extranjería de Valencia para preguntar por su solicitud para conseguir el permiso de residencia y trabajo por arraigo socio cultural ya que lleva más de dos años en España y quiere estudiar cocina. Pero no hay manera. La primera vez, tras tres meses esperando, le explicaron que "no habían tramitado su solicitud" así que perdió el curso que iba a estudiar. Le caducaron los documentos que había solicitado (antecedentes penales, certificado de empadronamiento...) y tuvo que volver a empezar. El pasado 27 de enero volvió a presentar la solicitud, y casi tres meses después sigue sin respuesta. "Me comentaron que están resolviendo las peticiones de junio de 2025", explica. De hecho, el Ministerio no ha querido sobrecargar a los funcionarios con el trabajo de la regularización extraordinaria de forma que la atención presencial sea por las tardes.
La pareja de Efrain, Lorena, trabaja de "interna" en una casa y también carece de la documentación en regla. Ella está tramitando su "regularización" con una abogada de extranjería. "Si la familia para la que trabaja le hace un precontrato ya lo tendrá todo", asegura. Lo cierto es que la pareja asegura que no ha parado de trabajar desde que llegó a València. Sin embargo, carecer de documentación les obliga a "trabajar de forma muy precaria, con sueldos muy bajos y sin derecho a nada. Si conseguimos los papeles podremos cotizar, aportar a esta sociedad y mejorar nuestra vida", explica el joven.
"Solo le pido a extranjería que revise mi expediente, por favor. Para la regularización extraordinaria hay muy poco plazo y deben entender que la documentación que nos piden también caduca. Todo tiene un plazo y esta es una oportunidad que no podemos perder", asegura.
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