La ruta canaria de inmigración ilegal mantiene su descenso: las llegadas en pateras y cayucos caen un 80%

La ruta atlántica —considerada la más letal del mundo en inmigración ilegal— mantiene su tendencia a la baja. En lo que va de año, 2.097 personas han llegado a Canarias a bordo de cayucos y pateras, lo que supone un descenso del 80,1% respecto al mismo periodo de 2025. Así se desprende del último informe del Ministerio del Interior, que también confirma que la tendencia descendente se repite en el conjunto del país. Hasta el 15 de abril, 7.030 migrantes han llegado de forma irregular a España, un 47,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 13.390 llegadas. De ellas, 10.515 tuvieron como destino el archipiélago canario, que continúa siendo uno de los principales puntos de entrada por vía marítima.

Los datos de Canarias se inscriben, además, en una ligera reactivación que ha experimentado la ruta en los últimos meses. Un repunte que, según el Ministerio del Interior, no ha alterado la tendencia general a la baja. En apenas unas semanas, cerca de 550 personas llegaron a las costas del Archipiélago a bordo de cinco embarcaciones que arribaron a El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, procedentes principalmente de Gambia y Marruecos.

Esta reactivación responde a diversos factores. Entre ellos, el endurecimiento de los controles y restricciones en las fronteras de África occidental, que empuja a muchas personas migrantes a emprender rutas cada vez más largas y peligrosas desde puntos de salida más alejados. A ello se suma la inestabilidad política y económica en los países de origen, así como la falta de oportunidades laborales, especialmente entre la población joven.

¿Cuáles son los aspectos relevantes del informe?

Si se desglosan los datos por vías de llegada, el informe del Ministerio del Interior refleja que, en lo que va de año, 5.004 personas han accedido a España por vía marítima, un 61,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 12.910 llegadas. Estas entradas se han producido a bordo de 174 embarcaciones, 138 menos que en 2025.

En contraste, las llegadas a la Península y Baleares han experimentado un incremento. En conjunto, han arribado 2.898 migrantes —1.580 a la Península y 1.318 a Baleares—, lo que supone un 21,2% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 2.391. Estas llegadas se produjeron en 150 embarcaciones, seis más que en 2025.

Más datos

En el caso de la Península, han llegado 293 personas más que hasta el 15 de abril del año anterior, lo que representa un aumento del 22,7%. Las embarcaciones empleadas, sin embargo, han sido 85, siete menos que en el mismo periodo de 2025. Por su parte, Baleares —que a finales de 2025 experimentó un incremento sostenido de llegadas en embarcaciones precarias— ha registrado la entrada de 214 migrantes más, un 19,4% de aumento. En este caso, las llegadas se han producido en 65 embarcaciones, 16 más que entre el 1 y el 15 de abril del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla —territorios fronterizos que, al igual que Canarias, se encuentran en situación de contingencia migratoria tras triplicar su capacidad de acogida de menores migrantes—, un total de 2.026 personas han entrado este año de forma irregular por vía terrestre, lo que supone un incremento del 322,1% respecto al mismo periodo de 2025. De ellas, 1.968 llegaron a Ceuta, 1.531 más que el año pasado, mientras que 58 lo hicieron a Melilla, frente a las 43 registradas en la misma fecha de 2025.

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Por vía marítima, el informe también señala que hasta el 15 de abril han llegado a Melilla nueve personas, frente a una en el mismo periodo del año anterior. En cambio, Ceuta no ha registrado entradas por mar, a diferencia de 2025, cuando se contabilizaron tres llegadas.