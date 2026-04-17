Rosa Estaràs, eurodiputada y exvicepresidenta de Baleares: "No podemos perder el talento de 101 millones de europeos con discapacidad"

Cerca de un 24% de la población europea tiene algún tipo de discapacidad, según los últimos datos del Eurostat. Quizá por eso cada vez surgen más iniciativas desde Bruselas para garantizar los derechos de estas más de 100 millones personas. Son ejemplos de ello la Tarjeta Europea de la Discapacidad, la Estrategia sobre las personas con discapacidad 2021-2030 o la ley europea de accesibilidad. Sin embargo, la implementación de todas estas directivas, alineadas con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, aún tiene camino por recorrer.

"Es un tema con el que casi puedes generar unanimidad... Pero hay mucha gente que vota por 'no poder votar en contra' y somos muy pocos los que nos sumergimos de verdad en estas políticas", reflexionaba este jueves la eurodiputada y exvicepresidenta del Govern de les Illes Balears, Rosa Estaràs, invitada en el foro European Bridges, organizado por EL PERIÓDICO y Agenda Pública sobre 'Derechos y discapacidad para una Europa Inclusiva'.

Estaràs urgió a convertir las políticas de inclusión en una verdadera materia transversal de la Unión Europea. "No nos podemos perder el talento de 101 millones de europeos con discapacidad", argumentó la también ponente de la Estrategia sobre las personas con discapacidad 2021-2030 de la Unión.

La tribuna, organizada también con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, sirvió precisamente para repasar los retos que le quedan superar a esta estrategia ahora que se ha rebasado el ecuador de la década. Así, Estaràs celebró que la ONCE acoja en Madrid el primer Centro de Accesibilidad UE, que estudia que las políticas de inclusión de estas personas en Bruselas acaben llegando hasta la ciudadanía. "El reto de futuro es que este centro se convierta en una agencia europea de expertos, porque si no le faltan mecanismos para poder llegar a todos los países", reflexionó Estaràs ante Cristina Barreta, la directora de la Oficina Europea de la ONCE.

España, el país con más implementación

En términos de implementación de las políticas sobre personas con discapacidad, Estaràs consideró que España es el mejor país de Europa, y que cumple por delante del resto de estados miembros, aunque, todavía le queda mucho camino por recorrer. "No estamos demasiado bien, pero tampoco demasiado mal", matizó a su turno Xavier Puigdollers, presidente de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Il·lustre Col·legi de l'Advcocacia de Barcelona (ICAB), otro de los ponentes del acto.

"Las normativas tienen que adecuarse con la realidad", aseguró Puigdollers. "No puede hacerse una ley si no contempla el presupuesto", añadió Estaràs. "Recuerdo que aprobamos la ley de eliminación de barreras arquitectónias de Baleares. Tenía una disposición transitoria que alargaba dos años su aplicación. La modificaron cada año hasta que se prorrogó unos 10", puso de ejemplo la eurodiputada.

El debate de la escuela

Y más allá del problema de la implementación, también existen debates sobre qué políticas aplciar. La unanimidad con la que se aprueban muchas de las medidas que defiende Estaràs, desaparece cuando el debate llega a la educación. Para Estaràs, ella misma madre de un hijo con autismo, a la educación inclusiva es un "ideal" al que le falta "muchísimo" trabajo para poder ser una realidad. "Lo ideal es tener una escuela inclusiva y que todo el mundo se comprenda, pero para eso se necesitan muchos profesores de refuerzo y muy especializado", reflexionó la eurodiputada.