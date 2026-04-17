Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MessiEstadio CornellàAurelio RojasExtremaduraCumbre progresistaBegoña GómezElsa LandabasoOesíaHemofiliaLevelGuerra IránHuertoSagrada Família
instagramlinkedin

European Bridges

Rosa Estaràs, eurodiputada y exvicepresidenta de Baleares: "No podemos perder el talento de 101 millones de europeos con discapacidad"

La quinta edición de la tribuna organizada por EL PERIÓDICO, Agenda Pública y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona ha abordado los retos de las personas con discapacidad y las ideas de Bruselas para garantizar sus derechos

Rosa Estaràs, la cara visible de la estrategia de la UE ante la discapacidad y la Europa inclusiva

Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad

European Bridges: 'Discapacidad y derechos para una Europa inclusiva'

European Bridges: 'Discapacidad y derechos para una Europa inclusiva'

Ver galería

European Bridges: 'Discapacidad y derechos para una Europa inclusiva'. Rosa Estaràs eurodiputada del Partido Popular y ponente de la Estrategia de la Unión Europea sobre discapcidad / Jordi Otix

Pau Lizana Manuel

Pau Lizana Manuel

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cerca de un 24% de la población europea tiene algún tipo de discapacidad, según los últimos datos del Eurostat. Quizá por eso cada vez surgen más iniciativas desde Bruselas para garantizar los derechos de estas más de 100 millones personas. Son ejemplos de ello la Tarjeta Europea de la Discapacidad, la Estrategia sobre las personas con discapacidad 2021-2030 o la ley europea de accesibilidad. Sin embargo, la implementación de todas estas directivas, alineadas con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, aún tiene camino por recorrer.

"Es un tema con el que casi puedes generar unanimidad... Pero hay mucha gente que vota por 'no poder votar en contra' y somos muy pocos los que nos sumergimos de verdad en estas políticas", reflexionaba este jueves la eurodiputada y exvicepresidenta del Govern de les Illes Balears, Rosa Estaràs, invitada en el foro European Bridges, organizado por EL PERIÓDICO y Agenda Pública sobre 'Derechos y discapacidad para una Europa Inclusiva'.

Estaràs urgió a convertir las políticas de inclusión en una verdadera materia transversal de la Unión Europea. "No nos podemos perder el talento de 101 millones de europeos con discapacidad", argumentó la también ponente de la Estrategia sobre las personas con discapacidad 2021-2030 de la Unión.

La tribuna, organizada también con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, sirvió precisamente para repasar los retos que le quedan superar a esta estrategia ahora que se ha rebasado el ecuador de la década. Así, Estaràs celebró que la ONCE acoja en Madrid el primer Centro de Accesibilidad UE, que estudia que las políticas de inclusión de estas personas en Bruselas acaben llegando hasta la ciudadanía. "El reto de futuro es que este centro se convierta en una agencia europea de expertos, porque si no le faltan mecanismos para poder llegar a todos los países", reflexionó Estaràs ante Cristina Barreta, la directora de la Oficina Europea de la ONCE.

España, el país con más implementación

En términos de implementación de las políticas sobre personas con discapacidad, Estaràs consideró que España es el mejor país de Europa, y que cumple por delante del resto de estados miembros, aunque, todavía le queda mucho camino por recorrer. "No estamos demasiado bien, pero tampoco demasiado mal", matizó a su turno Xavier Puigdollers, presidente de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Il·lustre Col·legi de l'Advcocacia de Barcelona (ICAB), otro de los ponentes del acto.

"Las normativas tienen que adecuarse con la realidad", aseguró Puigdollers. "No puede hacerse una ley si no contempla el presupuesto", añadió Estaràs. "Recuerdo que aprobamos la ley de eliminación de barreras arquitectónias de Baleares. Tenía una disposición transitoria que alargaba dos años su aplicación. La modificaron cada año hasta que se prorrogó unos 10", puso de ejemplo la eurodiputada.

Noticias relacionadas y más

El debate de la escuela

Y más allá del problema de la implementación, también existen debates sobre qué políticas aplciar. La unanimidad con la que se aprueban muchas de las medidas que defiende Estaràs, desaparece cuando el debate llega a la educación. Para Estaràs, ella misma madre de un hijo con autismo, a la educación inclusiva es un "ideal" al que le falta "muchísimo" trabajo para poder ser una realidad. "Lo ideal es tener una escuela inclusiva y que todo el mundo se comprenda, pero para eso se necesitan muchos profesores de refuerzo y muy especializado", reflexionó la eurodiputada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  2. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  3. Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania
  4. El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
  5. La selección natural se está acelerando: Harvard identifica 500 variantes genéticas que han cogido fuerza desde el Neolítico
  6. La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España
  7. El 20% de los diagnósticos de cáncer de mama son en realidad lesiones precancerosas: 'Se trata innecesariamente a un número muy alto de mujeres
  8. Florentino bajó al vestuario en Múnich: 'Una temporada en blanco es un fracaso en el Real Madrid. Dos es intolerable

Rosa Estaràs, eurodiputada y exvicepresidenta de Baleares: "No podemos perder el talento de 101 millones de europeos con discapacidad"

Rosa Estaràs, eurodiputada y exvicepresidenta de Baleares: "No podemos perder el talento de 101 millones de europeos con discapacidad"

Un dardo tranquilizante y un operativo con drones y militares: así fue la captura del lobo Neukgu en Corea del Sur

Un dardo tranquilizante y un operativo con drones y militares: así fue la captura del lobo Neukgu en Corea del Sur

Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad

Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad

Los promotores de la central reversible de la Baells estudian evitar el paso por Vilada, municipio contrario al proyecto

Los promotores de la central reversible de la Baells estudian evitar el paso por Vilada, municipio contrario al proyecto

"El buen rollo que mejora vidas": Condis estrena una campaña solidaria en favor de los enfermos de Crohn y la colitis ulcerosa

"El buen rollo que mejora vidas": Condis estrena una campaña solidaria en favor de los enfermos de Crohn y la colitis ulcerosa

El Defensor del Pueblo crea la unidad que propondrá las indemnizaciones de las víctimas de la pederastia en la Iglesia

El Defensor del Pueblo crea la unidad que propondrá las indemnizaciones de las víctimas de la pederastia en la Iglesia

"Fue un ataque horrible": así fue la mordedura de un tiburón tigre a un español en Maldivas

"Fue un ataque horrible": así fue la mordedura de un tiburón tigre a un español en Maldivas

Expertos en nutrición aseguran que la pérdida de peso sostenida puede favorecer la remisión de la diabetes tipo 2

Expertos en nutrición aseguran que la pérdida de peso sostenida puede favorecer la remisión de la diabetes tipo 2