Rosa Estaràs, el rostro visible de la estrategia de la UE sobre discapacidad y Europa inclusiva

La eurodiputada Rosa Estaràs ha sido este jueves la invitada de la tribuna informativa European Bridges que organiza EL PERIÓDICO, Prensa Ibérica y Agenda Pública y que ha versado sobre la discapacidad y los derechos para una Europa inclusiva. Estaràs es actualmente ponente de la estrategia de la Unión Europea sobre discapacidad. Junto a ella también ha participado en este foro Xavier Puigdollers, presidente de la comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).

Estaràs (Valldemossa, 1965) es eurodiputada del Partido Popular Europeo desde el año 2009 y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. Licenciada en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares, también ejerce en Bruselas como secretaria general del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y es miembro de varias comisiones y delegaciones de la Eurocámara. Empezó en la Comisión de Desarrollo Regional y a partir de 2014 asumió la vicepresidencia de la Comisión de Peticiones.

Estaràs defiende una Europa como un espacio clave para asegurar la igualdad de oportunidades, la protección de los ciudadanos y la estabilidad democrática

A lo largo de más de 15 años en la Eurocámara, Estaràs ha defendido el papel de la Unión Europea como garante de derechos y libertades. En su discurso, Europa aparece como un espacio clave para asegurar la igualdad de oportunidades, la protección de los ciudadanos y la estabilidad democrática.

Su perfil en Bruselas tiene un marcado acento social. La defensa de los derechos de las personas con discapacidad ocupa un lugar central en su trabajo, dentro de una agenda más amplia centrada en la igualdad y la protección de colectivos vulnerables. A ello se suma una mirada internacional en la que sitúa a la Unión Europea como actor fundamental en la defensa de la democracia frente a amenazas externas.

En este contexto, advierte de un escenario global cada vez más inestable, con conflictos como la guerra en Ucrania o la crisis en Oriente Próximo, que interpreta como desafíos directos a los valores europeos. También ha alzado la voz sobre la situación de las mujeres en Irán, denunciando la represión que sufren y reforzando así su discurso en defensa de los derechos humanos más allá de las fronteras comunitarias.

Al mismo tiempo, mantiene una agenda muy pegada al territorio del que proviene, las Illes Balears. Desde Bruselas, reivindica el reconocimiento del factor de insularidad y políticas específicas para Baleares, además de apostar por un modelo turístico sostenible que evite la masificación sin perjudicar al sector.

Trayectoria en la política balear

La trayectoria política de Estaràs se inicia a comienzos de la década de 1990 en el ámbito institucional balear. Persona de confianza del expresidente de Balears Gabriel Cañellas, entre 1991 y 1993 ocupó el cargo de directora general de Relaciones Institucionales del Govern. De forma simultánea, entre 1991 y 1999 desempeñó responsabilidades en el ámbito municipal como teniente de alcalde de Urbanismo y Cultura en el Ayuntamiento de Valldemossa.

En abril de 1993 fue nombrada consejera adjunta a la Presidencia del Govern y, dos meses más tarde, asumió los cargos de vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, funciones que ejerció hasta 1995 bajo la presidencia de Gabriel Cañellas. Ese mismo año fue elegida diputada en el Parlamento de las Islas Baleares.

Entre 1995 y 2000 fue diputada autonómica y, al mismo tiempo, consejera del Consell Insular de Mallorca. Posteriormente, entre 2000 y 2003, ejerció como jefa de la oposición en el Parlamento balear y portavoz del Grupo Popular.

Tras las elecciones de 2003, pasó a formar parte del Gobierno balear como vicepresidenta y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales durante la presidencia de Jaume Matas, cargo que desempeñó hasta 2007 como su número dos. Entre 2007 y 2009 volvió a ejercer como jefa de la oposición en el Parlamento balear, al tiempo que se convertía en mentora de José Ramón Bauzá, presidente del Govern entre 2011 y 2015.