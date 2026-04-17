El Maresme, en alerta: un estudio revela que las rieras son "una bomba de relojería" que amenaza a 100.000 personas

Las rieras del Maresme son "uno de los sistemas naturales más vulnerables al cambio climático" y la comarca vive con un riesgo "elevado" en caso de avenidas torrenciales. Según un estudio del Consell Comarcal del Maresme (CCM), si se produjera una inundación habría 104.937 personas expuestas y un impacto económico de 3.414 millones de euros en el conjunto de las 65 rieras analizadas.

La densidad urbanizada, la impermeabilización del suelo o la orografía abrupta son algunos de los factores que condicionan la cuenca hidrográfica, según los expertos. Un plan de actuaciones a 25 años fija ahora las inversiones necesarias para reforzar su seguridad y adaptarlas al cambio climático. Hoy son "una bomba de relojería", alerta la consellera de Medi Natural, Marta Gómez.

Según el estudio del CCM, si se produjera una inundación habría 104.937 personas expuestas y un impacto económico de 3.414 millones de euros

El Plan Director de actuaciones para la gestión integrada de las rieras del Maresme fija el horizonte en 2050, con una estrategia a largo plazo, pero también prioriza cuáles deben ser las intervenciones más inmediatas, de acuerdo con el nivel de riesgo de inundabilidad y el impacto socioeconómico asociado a cada caso.

Análisis de las 65 rieras del Maresme

En este sentido, el estudio analiza el estado actual de las rieras, identifica sus puntos débiles y establece las actuaciones necesarias para reducir el riesgo de inundaciones, especialmente en aquellos tramos donde las viviendas o los sectores económicos, como la agricultura, quedan más expuestos.

Del total de 254 kilómetros, casi la mitad, 121,9 kilómetros, pasan por zona urbana

En este sentido, los datos recogidos en el Plan Director señalan que las 65 rieras analizadas suman un total de 254 kilómetros, de los cuales casi la mitad, 121,9 kilómetros, pasan por zona urbana. La "presión urbanística" sobre las cuencas es uno de los principales factores de riesgo en caso de inundación.

La consellera de Medi Natural del CCM, Marta Gómez, explica en una entrevista a la ACN que las rieras de la comarca parten también de un "problema hidrogeomorfológico" de base, al que se ha sumado esta urbanización progresiva, el “nulo mantenimiento” a lo largo de los años y el cambio climático.

Puentes y pasos subterráneos

Según los expertos recogidos en el Plan Director, hay factores que “comprometen la funcionalidad hidráulica” de las rieras, como la acumulación de sedimentos o vegetación invasora. Esto "reduce la capacidad de evacuación de caudales en episodios extremos” y “eleva el riesgo de desbordamiento e inundación".

También se tienen en cuenta otros factores de riesgo, como los llamados Puntos Singulares Estructurales (PSE), que son el grupo de infraestructuras que atraviesan transversalmente las rieras, especialmente en zonas urbanas, como puentes, viaductos o pasos subterráneos. Se han contabilizado un total de 380 ubicaciones de este tipo en los recorridos fluviales de la comarca.

Todo ello, resume Gómez, convierte las rieras de la comarca en una “bomba de relojería” ante posibles avenidas torrenciales. En total, en las 65 rieras analizadas se han identificado 285 puntos clasificados como Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).

En las 65 rieras analizadas se han identificado 285 puntos clasificados como Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación

Para minimizar los riesgos, el documento establece qué medidas deben tomarse en cada caso para “garantizar la seguridad” de las rieras y “la resiliencia del territorio frente al cambio climático”. La responsable comarcal de Medi Natural detalla que se combinan actuaciones “de cemento” en las infraestructuras y tareas de renaturalización de los cauces.

La cifra prevista va más allá que un plan de inversiones a corto plazo. Solo las diez rieras más prioritarias requieren unos 700 millones de euros. Una parte corresponde a actuaciones en tramos urbanos, a cargo de los ayuntamientos, y otra a tramos no urbanos, responsabilidad de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

El documento, de hecho, se entiende como una herramienta compartida para fijar una estrategia comarcal coordinada entre diferentes administraciones. Las principales actuaciones propuestas ponen el foco en el aumento de la capacidad hidráulica de las rieras y también apuestan por intervenciones relacionadas con la naturalización o la retirada de especies invasoras.

Las 10 rieras prioritarias

De entre las 65 rieras analizadas, el plan define en cuáles son necesarias actuaciones de forma más inmediata. Son las rieras de Arenys, el Rec Viver, la riera d'en Cintet, la riera de Cabrils, la riera de Premià, la riera de Palafolls, la riera de Argentona, la riera de Sant Domènec, la riera de Santa Susanna y la riera de Calella.

Gómez defiende que este listado, lejos de querer polemizar entre municipios, aporta "seguridad técnica y jurídica" a las administraciones para la toma de decisiones, ya que todas las rieras se han estudiado de la misma forma, en el mismo momento y con los mismos criterios para ponderar el riesgo.

Descripción de la situación de las rieras del Maresme.

La riera de Argentona es la más larga del Maresme. En sus 21,16 kilómetros atraviesa los municipios de Dosrius, Argentona, Mataró y Cabrera de Mar, donde desemboca en el mar. Además, en un 49% de su recorrido transcurre por zonas urbanas.

Según el diagnóstico de los expertos, su estado de conservación es malo y hay incluso zonas con vertidos incontrolados de residuos. En caso de inundación, se prevén afectaciones socioeconómicas "altas", especialmente en zonas agrícolas.

Además, se prevé que este riesgo pueda crecer por las numerosas zonas urbanizables en su área de influencia que podrían desarrollarse en los próximos años. El Plan Director propone acciones valoradas en más de 194 millones de euros.

Otra de las grandes rieras es la de Santa Susanna, con cerca de 15 kilómetros, el 15% en trama urbana. En este caso, su estado de conservación es "relativamente bueno", pero no la mantiene al margen de los riesgos derivados de posibles inundaciones, que tendrían un impacto "alto". El Plan Director propone intervenciones por valor de 72 millones de euros.

La riera de Arenys es una de las más conocidas del Maresme, por los episodios de inundaciones del pasado y por la polémica que rodeó su canalización en el tramo de Arenys de Munt. Con cerca de ocho kilómetros, esta riera discurre en un 97% de su trazado por zona urbana.

En caso de inundación, se prevén afectaciones "muy altas", especialmente en zonas residenciales. Además, se prevé que este riesgo aumente con el paso de los años por la presencia de áreas urbanizables pendientes de desarrollo. Las actuaciones previstas suman unos 19 millones de euros.

Una riera también muy urbana es la riera d'en Cintet, en Vilassar de Mar. Es una de las muchas rieras que atraviesan el municipio y que, en este caso, inicia su curso en la vecina localidad de Cabrils. Son unos 4,5 kilómetros de riera "bien conservada" que discurren en un 91% por zonas urbanas.

Muy cerca se encuentra la riera de Cabrils, que también conecta estos dos municipios del Maresme central. Tiene 5,7 kilómetros, en este caso mal conservados, y con menos tramos urbanos (66%). En ambas, los expertos prevén afectaciones "altas" en zonas residenciales en caso de inundación.

En cuanto a las inversiones, el Plan Director prevé actuaciones por valor de 38,5 millones de euros en la riera de en Cintet y unos 32 millones en la de Cabrils, con especial énfasis en obras de paso.

También en el Maresme central se encuentra la riera de Premià. En sus escasos cuatro kilómetros atraviesa Premià de Dalt y Premià de Mar, y en un 68% discurre por zonas urbanas. Los expertos señalan un mal estado de conservación y un riesgo de inundación "alto", especialmente en zonas residenciales próximas a la desembocadura. El Plan Director prevé inversiones de 110 millones de euros.

En el norte de la comarca, el Rec Viver y la riera de Palafolls atraviesan Malgrat de Mar y Palafolls. Tienen entre cinco y seis kilómetros de longitud y solo alrededor del 30% de su trazado pasa por zonas urbanas. El informe apunta a un mal estado de conservación en ambos casos.

En ambos casos, el riesgo es "muy alto" en caso de inundaciones. En el Rec Viver afectaría principalmente a zonas agrícolas, mientras que la riera de Palafolls impactaría en zonas residenciales. Las inversiones necesarias ascienden a unos 25 millones para el Rec Viver y 233 millones para la riera de Palafolls.

Con apenas cuatro kilómetros de longitud, la riera de Sant Domènec, en Canet de Mar, discurre principalmente por zona urbana (59%) y presenta un mal estado de conservación. Su riesgo potencial en caso de inundación afectaría a zonas residenciales. El Plan prevé actuaciones por valor de 18 millones de euros.

La última en la escala de prioridades es la riera de Calella, de 4,6 kilómetros, de los cuales un 36% son urbanos. Su estado de conservación es malo y también se han detectado vertidos incontrolados.

En su tramo final atraviesa la zona turística y el frente marítimo antes de desembocar en el mar, por lo que las afectaciones en caso de gran inundación serían "muy altas", especialmente en estas zonas. Los costes para su adecuación se estiman en unos 16 millones de euros.

Con la gran cantidad de rieras que hay en el Maresme, el análisis ha dejado fuera del listado de las diez rieras con mayor riesgo algunas consideradas "relevantes" por el CCM: la riera de Sant Simó (Mataró), la riera de Caldetes (Caldes d'Estrac) y la riera del Bareu (Arenys de Mar). En el caso de Caldetes y Bareu, su corta longitud en zona urbana y fuerte pendiente reducen su "mancha de inundabilidad" y las posibles afecciones.