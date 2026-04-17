El reparto de turnos disipa los nervios en la cola para obtener el informe de vulnerabilidad en Palma: "Está mucho mejor organizado que ayer"

La tensión ha decrecido notablemente en los alrededores de la Oficina de Atención al Ciudadano, próxima al edificio de GESA. El jueves 16, primer día en el que estos puntos ofrecían ayuda para la obtención del informe de vulnerabilidad, se notaban los nervios entre los asistentes. El sol, las horas de espera y la falta de organización, supusieron una mañana angustiosa para algunos los asistentes. Hoy, tanto los afectados como los trabajadores, han venido con la lección aprendida: atención por turnos, resguardados bajo la sombra de la oficina y no en el exterior, y organización de los propios afectados.

"Está mucho mejor organizado que ayer. Hoy atienden por turnos, dan una ficha y eso garantiza que nos van a atender", relatan Leo, Fabián y Ever, que llevan en los alrededores de la oficina desde las seis de la mañana. "Cuando llegamos había 200 personas y han dicho que van a atender hasta 400 personas hasta la una", cuenta Leo, procedente de Colombia. Los tres vinieron ayer, pero tuvieron que irse ante la magnitud de gente que había y admiten que todos los presentes "quieren hacer el trámite ya", cuestión que concentra a mucha gente en el mismo lugar y dificulta la atención.

Asimismo, explican que desde primera hora hasta la hora de apertura del centro, es decir, de 6 a 9 de la mañana, los asistentes se han organizado entre ellos. "Una mujer ha comenzado a apuntar nuestro número en nuestras manos, para poder identificar el orden de llegada y evitar que la gente se colara", subraya Leo que reconoce que ha sido de utilidad para evitar los abucheos y gritos de ayer.

Por otro lado, Vero, una chica joven también procedente de Colombia, señala que ayer "no pudo asistir", pero hoy sí. Su amiga que sí estuvo le explicó "el caos que se produjo", cosa que hoy le ha sorprendido al ver una correcta organización: "Está mucho más organizado, han dado más de 300 turnos y así la gente sabe sí podrá ser atendida o no".

Además, explica que los rumores no favorecen a la situación, ya que ha escuchado que los ayuntamientos "podrían hacer un paro" y dejar de ayudar a la emisión de estos informes, que son clave para el proceso de la regularización de los inmigrantes. El miedo a que se dejen de emitir los mismos, provoca que los asistentes se agolpen en las oficinas para conseguirlo cuánto antes. Estas dudas, que hasta ahora sin fundamento en la isla, podrían surgir de las declaraciones de los distintos líderes populares: José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, asegura que “no va a colaborar” en la regularización de migrantes y la tilda de “chapuza”, mientras Marga Prohens, presidenta de les Illes Balears, asegura que "no todo el mundo que llega es un ser de luz".