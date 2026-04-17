La regularización de migrantes será "un cambio radical" para los niños residentes en Andalucía: "Podrán ir de excursión y realizar extraescolares"

La regularización extraordinaria de migrantes está cada vez más cerca. El Congreso de los Diputados aprobó en 2024 -con el apoyo de todos los grupos políticos excepto Vox- una Iniciativa Popular Legislativa del movimiento Regularización Ya para permitir esta medida. El pasado martes, casi dos años después, el Gobierno dio luz verde a este proceso que podría afectar a 500.000 personas en España, unas 80.000 en Andalucía, de las que el 20% serán niños, según los datos de las organizaciones promotoras. La burocracia se reducirá a la mitad de tiempo.

Los niños que podrán acceder a esta regularización deberán hacerlo a través de sus padres. Es decir, se regularizará únicamente a aquellos cuyos padres cumplan con los requisitos señalados por el Gobierno para poder regularizar su situación y presenten los papeles. Esto les afectará de distintas maneras.

Jennifer Zupiroli, portavoz de Save The Children, reconoce que esta regularización afectará a los niños en "todos los ámbitos". Los niños que dependen de progenitores en situación irregular están determinados ciertos niveles de "pobreza infantil". Zupiroli recuerda que a estos migrantes "a menudo no se les paga bien, a menudo están en condiciones de explotación...".

De la misma manera, recuerda que esta regularización es importante por la vivienda. Y es que sin la regularización todas "las condiciones de vida son más complicadas". "La ropa, gastos de salud, una ortodoncia, unas gafas...", insiste Zupiroli.

El tema de la salud es uno de los más remarcados por Save The Children. "Estamos hablando de que los niños no regularizados se enfrentan a obstáculos para acceder a la salud", señala: "Por ejemplo, costearse los medicamentos".

La portavoz de la ONG recuerda que el acceso a la Justicia es otro de los problemas para los niños migrantes no regularizados. "Si les roban es más difícil que puedan acudir a una autoridad".

Hay muchas trabas para acceder a los títulos

Los menores no regularizados tienen menos problemas para acceder a la escolarización. Sin embargo, sí que tienen "muchas trabas para obtener los títulos", afirma Zupiroli. En este sentido, recuerda que, igualmente, acceder a prácticas también es complicado, aunque quizás en los niños lo peor es no poder "irse de excursión". "Es un tema muy delicado porque supone desplazarse y es una situación difícil", explica la portavoz de Save The Children.

Esta regularización permitirá a los niños también poder disfrutar por las tardes junto a sus compañeros. Con ella verán abiertas las puertas del deporte federado, algo que hasta el momento era imposible. "Es la sensación de que no puedes tener la misma normalidad que tus compañeros", recalca.

"Un cambio radical"

"El momento en que tienen una situación regular desaparecen muchos problemas, es un cambio radical para las familias y los niños", afirma Zupiroli. "Pueden participar libremente y sin inseguridad en la vida pública".

Uno de los aspectos más remarcados por parte de las asociaciones es la salud mental de los niños. "Llevan años sintiendo que son niños de segunda y preguntándose: ¿podré hacer esto si no tengo papeles?". Eso les puede mermar el autoestima y hacerle sentir muy inseguro".

Por este motivo, creen que se debería llevar a cabo una regularización directa de los menores para "no dejar a ningún niño o niña atrás. Los niños no deben depender de la situación administrativa de los progenitores y era importante haberlo incluido", finaliza Zupiroli.