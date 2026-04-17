Los promotores de la central reversible de la Baells estudian evitar el paso por Vilada, municipio contrario al proyecto

Los promotores de la central hidroeléctrica reversible de la Baells, Verbund y E-Storage, están estudiando la posibilidad de sacar adelante el proyecto evitando el paso por el término municipal de Vilada, una de las dos poblaciones que plantearon consultas populares al respecto con un resultado contrario a la instalación del equipamiento.

Teniendo en cuenta este rechazo, reiterado ayer por el alcalde, Quim Espelt, durante la reunión celebrada en el Consell Comarcal del Berguedà para adoptar una posición conjunta, los impulsores de la central están valorando una vía de acceso alternativa. Así constaría en el documento que están elaborando los técnicos para detallar cómo se ejecutará la obra.

Acceso temporal por Cercs

La propuesta inicial preveía la circulación de camiones por la carretera C-26 en el término de Vilada, y también por una vía local que conduce al Pla de Clarà, donde se debe construir la balsa superior de la central. Pero los últimos acontecimientos han llevado a los promotores a analizar otras opciones. Por ejemplo, construir un acceso temporal por Cercs.

Con esta solución se aprovecharían los caminos que se utilizarán para extender la tubería subterránea que conectará la balsa superior con el pantano. Las empresas deben calcular el sobrecoste que comportaría este cambio, un incremento que eventualmente podría cubrirse con el ahorro de los tributos y las compensaciones voluntarias al municipio.

Diálogo abierto

Los promotores habían ofrecido a Vilada encargarse de la rehabilitación de la fonda Bellavista con el objetivo de crear viviendas sociales que serían cedidas al ayuntamiento una vez finalizadas las obras. Asimismo, se habrían comprometido a bonificar el 40% de la factura de la luz a los vecinos, dotar al pueblo de un helipuerto para emergencias, mejorar calles del núcleo urbano, contratar a un trabajador familiar y otorgar becas anuales para estudiantes universitarios.

En cualquier caso, la decisión final dependerá del diálogo que mantienen las compañías con este consistorio y los otros dos de la Baells, Cercs y la Nou de Berguedà, desde el verano de 2024. La exigencia de la Generalitat de Catalunya es que se “renaturalice” la zona afectada por la apertura de accesos o bien que se adapten adecuadamente los caminos, según la preferencia de cada ayuntamiento.