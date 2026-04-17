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Òscar Camps recibirá el I Premi a la Tolerància de la prensa comarcal catalana

El fundador de Open Arms, Óscar Camps.

El fundador de Open Arms, Óscar Camps. / Miguel Barreto

Europa Press

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BARCELONA
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El fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, recibirá la primera edición del Premi a la Tolerància durante la fiesta de los Premis Premsa Comarcal de la Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) que se celebrará el 29 de mayo en L'Auditori de Barcelona.

La junta de gobierno de la ACPC ha acordado distinguir a Camps por su trayectoria al frente de Open Arms y por su "defensa constante y comprometida de los derechos humanos", ha informado este viernes la asociación en un comunicado.

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La entidad quiere reconocer la "labor imprescindible" que Open Arms lleva a cabo en el Mediterráneo y poner de relieve el liderazgo de Camps, así como su compromiso firme con la dignidad humana y su capacidad de convertir la solidaridad en acción real.

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