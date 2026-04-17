Habla la dueña de una vivienda dañada tras la borrasca Therese: "Un policía me tocó a la puerta y me dijo que una parte de mi casa estaba en el aire"

“Un policía me tocó a la puerta y me dijo que tenía que abandonar mi casa porque una parte del balcón se había quedado en el aire”, relató este jueves Dolores Martel, propietaria de la vivienda ubicada en el barrio de El Moreno, en Telde, afectada por las intensas precipitaciones que dejó la borrasca Therese. El pasado miércoles, la fuerza de la lluvia provocó que parte del terreno bajo la vivienda cediera, dejando uno de los extremos del balcón completamente suspendido sobre el vacío. Sin embargo, la vecina que se encontraba dentro de la casa no se había percatado de lo ocurrido y fue gracias al aviso de los agentes que pudo enterarse y abandonar la vivienda de manera segura.

“Justo iba a salir a esta zona de la casa a tender la ropa”, afirmó Martel, que ahora se encuentra en casa de unos familiares y aún conserva el susto metido en el cuerpo. “Si el policía no me hubiese avisado, yo seguiría aquí tan tranquila”, continuó. Martel aún no da crédito a lo que le ha ocurrido a su vivienda y aseguró que, desde que tiene uso de razón, nunca había visto llover con tanta intensidad en los alrededores de su casa. Sin embargo, ella sabía que esta borrasca no era como las anteriores: alrededor de las 04:00 de la madrugada del miércoles escuchó un fuerte estruendo que la puso en alerta, aunque debido al temporal y a la hora decidió no salir para ver lo ocurrido y permanecer dentro de la vivienda. “Lo que cayó fue un muro de otra parte de la casa, pero del terreno que se sitúa debajo del balcón no me di cuenta”, relató.

Trabajos para volver a la normalidad

Durante el paso de la borrasca Therese, esta zona del municipio se convirtió en uno de los principales puntos de atención para la Policía Local de Telde y la unidad de drones, ya que había sido escenario de numerosos desprendimientos tanto en esta borrasca como en tormentas anteriores. Fue durante una de estas inspecciones con el dron cuando los agentes comprobaron que la vivienda de Dolores estaba parcialmente suspendida en el aire por un extremo del balcón. Al ver ropa tendida en la azotea, se dieron cuenta de que alguien se encontraba viviendo allí. “Cuando la policía me tocó la puerta y me enseñó la foto de como estaba mi casa, no me lo podía creer”, recalcó la vecina, que ahora espera a que desde el Ayuntamiento le informen sobre cuándo podrá regresar a su hogar. “Me han dicho que sobre el lunes o el martes sabré algo”, añadió.

Desde el Ayuntamiento de Telde trabajan para que tanto esta vecina como el resto de afectados por la borrasca puedan recuperar la normalidad lo antes posible. En este sentido, fuentes municipales explican que la vivienda de Dolores fue precintada por motivos de seguridad, aunque a simple vista la estructura del inmueble no presenta daños. Además, el Consistorio ha actuado de forma inmediata incorporando cuatro nuevas intervenciones a las obras de emergencia que ya se encontraban en su fase final en la zona. Durante la jornada de este jueves, operarios municipales retiraron gran parte de los restos acumulados y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, en los próximos días comenzarán los trabajos de reconstrucción, que implicarán cortes parciales de tráfico.

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En esta misma zona los técnicos también precintaron una segunda vivienda que, en este caso, se encontraba deshabitada. No obstante el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, aseguró que el Ayuntamiento pondrá todos los medios necesarios para garantizar el bienestar de los vecinos y facilitar la vuelta a la normalidad lo antes posible. “De hecho, no les hemos soltado la mano desde el primer momento. Desde que recibimos el aviso, han estado trabajando de forma continuada servicios como Protección Civil y la Policía Local”, subrayó el regidor.