Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad

Si las personas con discapacidad son, ya de por sí, grandes olvidadas en las directivas y las leyes, la situación es si cabe peor para las mujeres, que sufren una doble discriminación, y para aquellas personas cuidadoras, esenciales en su día a día, que quedan en muchas ocasiones rezagadas hasta un tercer o cuarto plano. Así quedó de manifiesto durante la tribuna 'Discapacidad y derechos para una Europa inclusiva', del foro European Bridges, organizado este jueves por EL PERIÓDICO y Agenda Pública.

"Son los bastones que sostienen la vida de las personas con discapacidad", ejemplificó la eurodiputada del Partido Popular y ponente de la Estrategia de la Unión Europea sobre discapcidad, Rosa Estaràs. La también exvicepresidenta del Gobierno de les Illes Balears contestaba a la pregunta de Sònia Gainza, directora del proyecto Apropa Cultura y una de la asistentes al acto que tuvo lugar en el auditorio del Museu Tàpies de Barcelona.

Gainza relató que el proyecto Apropa Cultura había permitido no solo que las personas con discapacidad cuenten con un descuentos de entre el 50% y el 75% en la entrada de los espectáculos de los siete recintos de conciertos más destacados de Barcelona --el Liceu, l'Auditori o el TNC, entre otros-- sino que los acompañantes de estas personas no tuvieran que pagar entrada. "El caso se movió cuando un abonado del Liceu que quedó en silla de ruedas aprendió que tendría que pagar otro abono anual para que su acompañante pudiera entrar", expuso Gainza.

Estaràs recogió el guante y anunció que propondrá que en los descuentos culturales que ya se recogen en la Tarjeta Europea de Discapacidad entren también estos acompañantes. De hecho, según explicó la eurodiputada, no es el primer paso que se da en este sentido. "Hace tiempo que trabajamos para que las becas Erasmus+ incluyan también ayudas para los acompañantes", explicó Estarás. "Están haciendo una función imprescindible, y no se puede pretender que hagan su trabajo con una ayuda de 200 euros al mes", prosiguió.

Las mujeres lideran el cambio

Y más allá de los acompañantes, los retos tampoco siguen siendo pocos para las personas con discapacidad, y en especial, como destacó Cristina Barreto, directora de la Oficina de la ONCE en Bruselas, entre las mujeres. "Es una doble discriminación, por la discapacidad y por ser mujeres", expuso Barreto, que elogió el trabajo de Estaràs en Bruselas. "Es la más implicada de los 720 eurodiputados", aseguró.

Estaràs agradeció las palabras y destacó que en la Comisión Europea de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, comparte presidencia con Irene Montero, de Podemos, y Lina Gálvez, del PSOE. "Somos mujeres muy diferentes, pero llegamos a acuerdos sin problemas", destacó Estaràs.

Pilar Díaz López, profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona, exsecretaria de Estado de Servicios Sociales y exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona tampoco quiso perderse la cita. Recalcó la necesidad de romper barreras y estereotipos tanto dialécticos como físicos y no tuvo que irse lejos para ejemplificar su situación. "Este museo no está adaptado, han tenido que sacar una rampa para que llegara hasta aquí", dijo, reivindicado la necesidad de que la arquitectura sea accesible universalmente.