El desdoblamiento de la C-55 transformará 9,7 Km del tramo de Manresa a Castellbell en autovía

“Hoy iniciamos un camino para corregir un déficit histórico”, ha dicho la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durante la presentación este viernes en Manresa del estudio informativo para el desdoblamiento de la carretera C-55 entre Manresa y Castellbell i el Vilar. Con la presencia de la delegada del Govern en la Catalunya Central, Èlia Tortolero, y alcaldes de la comarca, se han expuesto los detalles de este proyecto esperado para el territorio, que quiere marcar un antes y un después en la conectividad.

El estudio informativo prevé la creación de una autovía entre Manresa y Castellbell, con un total de 9,7 kilómetros, siguiendo el trazado actual de la carretera, con la previsión de construir un nuevo acceso a Sant Vicenç de Castellet, una nueva variante de Castellgalí y la mejora de la entrada sur de Manresa. La previsión es que las obras comiencen en 2028 y finalicen en 2030 con un presupuesto de 171 millones de euros.

La previsión es que las obras comiencen en 2028 y finalicen en 2030 con un presupuesto de 171 millones de euros

“Hoy es un gran día porque por fin se empiezan a concretar los detalles de uno de los proyectos más importantes para el territorio”, ha afirmado Paneque durante su intervención. La consellera ha destacado que la actuación se adapta a las necesidades del siglo XXI y pretende mejorar la conexión entre el área metropolitana y la Catalunya interior, así como la del conjunto del país. También ha subrayado que puede convertirse en un motor de desarrollo económico para el territorio y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, teniendo en cuenta que este tramo registra una media de unos 32.000 vehículos diarios y esta limitación de capacidad genera situaciones de congestión en las horas punta.

"Hoy es un gran día porque por fin se empiezan a concretar los detalles de uno de los proyectos más importantes para el territorio" Sílvia Paneque, consellera de Territori

Ante las necesidades actuales, Paneque ha reconocido que “quizá se ha tardado demasiado tiempo” en empezar a encauzar la obra y, por ello, ha querido agradecer el trabajo de los gobiernos y ayuntamientos anteriores que lo han hecho posible.

En la misma línea, la delegada del Govern en la Catalunya Central, Èlia Tortolero, ha calificado la jornada de “día histórico”. Según ha dicho, el proyecto debe suponer “una mejora en la calidad de vida de las personas que viven en el territorio” y debe servir “para reforzar la seguridad vial y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales”. “La Catalunya Central es más que la hermana pequeña de Barcelona y este proyecto debe servir para cuidar mejor los caminos que nos unen”, ha destacado.