El colegio madrileño en el que competirán 340 alumnos de toda España por el título de mejor empresario virtual: "Se les anima a tomar decisiones"

La decimoquinta final nacional del programa educativo Young Business Talents reunirá el 17 de abril en Madrid a 340 estudiantes preuniversitarios de entre 15 y 21 años, procedentes de 78 centros educativos de toda España, que competirán en 100 equipos por el título de mejor empresario virtual del país. Tras superar distintas fases online en las que han participado más de 11.000 alumnos de 406 centros, los finalistas deberán gestionar una empresa virtual del sector alimentario mediante un avanzado simulador, tomando decisiones estratégicas en áreas como marketing, finanzas o recursos humanos para lograr la máxima rentabilidad. “Trabajan con herramientas de última generación que se rigen por el principio de incidencia entre los equipos. Es decir, no juegan contra el ordenador, sino que las decisiones de cada equipo intervienen en las del resto. El simulador no deja de ser un mercado en el que vender lo que les otorgamos”, explica Alberto Barrera, profesor de economía en el Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón, centro donde se celebrará el evento.

Este año, los alumnos trabajan con productos de alimentación. “Por un lado, leche, configurada como artículo de primera necesidad, y por otro, yogurt, de desarrollo y crecimiento. Los comercializarán en dos mercados, europeo y americano”, añade. Las comunidades con mayor representación en esta última edición son Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana. La competición, organizada por ABANCA y Praxis MMT, repartirá más de 10.000 euros en premios y pone en valor un modelo educativo basado en la práctica, la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo y la visión estratégica, consolidándose como una de las principales iniciativas de simulación empresarial para jóvenes en España. Alberto, mentor de dos de los nueve equipos finalistas madrileños, lleva 13 años guiando a sus alumnos en esta olimpiada económica: “Hemos ganado en una ocasión. Somos el único centro madrileño que lo ha logrado. Desde 2013, cada año hemos estado en la final con, al menos, dos equipos”.

La decimoquinta final nacional de Young Business Talents tendrá lugar el próximo 17 de abril en Madrid. / YOUNG BUSINESS TALENT

El torneo, que comienza en noviembre con la fase de dieciseisavos, no elimina a ningún equipo. “Cada grupo acumula puntos en función de los resultados. Durante tres semanas compiten en ese mercado. Cada semana simula un año o ejercicio económico empresarial. Toman en torno a un centenar de decisiones cada siete días en términos de producción, marketing, RRHH, distribución, publicidad y finanzas. Comienzan compitiendo contra equipos de su mismo colegio o ciudad y, a partir de cuartos de final, se enfrentan a grupos de toda España”, suma Barrera. Una vez concluidas las semifinales, los 100 mejores se clasifican para la final, de donde salen los ganadores. Además, se otorga un reconocimiento a los cinco equipos con mayor beneficio acumulado. Los alumnos participantes tienen entre 16 y 21 años y cursan desde 4º de la ESO hasta Bachillerato o Formación Profesional: “En el colegio hay mucha tradición de participar en concursos externos. Este, en concreto, al ser tan práctico, no es exclusivo para los alumnos con mejores calificaciones. Pueden participar todos. Hemos llegado a tener cerca de 40 equipos en competición en un mismo año”.

Resurgir del interés

En las primeras semanas de competición y, tras recibir el modelo de empresa con el que trabajarán, los alumnos toman decisiones y las analizan junto al profesor asignado. “Todos parten de una compañía similar, con una tesorería y capital igual. Deciden cómo invertir, fabricar y vender. Es importante que actúen como directores comerciales o financieros para definir su orientación profesional. Los simuladores responden muy bien a la realidad. Así, los jóvenes pueden ver cómo sus decisiones afectan al entorno, a las decisiones del resto o a cambios relacionados con los intereses, las materias primas o la demanda. Se enfrentan con rapidez a decisiones que nunca antes han tomado”, sostiene. Alberto reconoce que, pese a que en las fases iniciales, su papel es más bien neutral para no favorecer a nadie, conforme se acerca el final, su asesoría se orienta a ganar la competición: “Favorece el trato directo con los alumnos, pues trabajamos codo con codo durante todo el curso”. Desde la primera edición, el número de participantes no ha dejado de crecer. Sin embargo, según el madrileño, el éxito del certamen en cada centro depende de la capacidad de entusiasmo que tengan sus docentes.

Noticias relacionadas

La competición, organizada por ABANCA y Praxis MMT, repartirá más de 10.000 euros en premios. / YOUNG BUSINESS TALENT

“Los estudiantes lo perciben al principio como una mera competición y, poco a poco, descubren el valor formativo y profesional que tiene detrás. En los últimos años ha habido, sin duda, un resurgir del interés por parte del alumnado en este tipo de temáticas y carreras universitarias. Los equipos que salen ahora del Retamar están mucho más implicados que hace años. Se nota que les gusta y les sirve”, explica. No siempre quien sale al mercado con el precio más bajo es el que más acaba vendiendo, dice: “Puede ser, pero les enseñamos que también pueden posicionarse como productos de gama alta y ganar mucho dinero. Sus estrategias, además, tienden a ir en contra de los demás, quizás por edad. Intentamos que cambien la mentalidad y únicamente remen a favor de su empresa. Atacar al otro no te garantiza la victoria”. La cuenta atrás ha comenzado y en este instituto de Pozuelo todo está en marcha de cara a este viernes. Se habilitará una intranet para que los 100 equipos puedan conectarse de forma simultánea en el polideportivo del centro.