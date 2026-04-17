Camila, migrante en Ibiza, relata la odisea para regularizar su situación: "Llevo diez años aquí y se me ha hecho imposible que alguien me facilitara un precontrato"

"Llevo diez años aquí y se me ha hecho imposible que alguien me facilitara un precontrato", explica Camila, que prefiere no dar más detalles de su identidad, en conversación telefónica con Diario de Ibiza. "He probado mil cosas y siempre me falta algo", lamenta.

Camila llegó a la isla a los 21 años para visitar a su hermano y se quiso quedar para probar una nueva vida a cientos de kilómetros de su país natal, Uruguay: "Era joven y decidí dejarlo todo y quedarme. Empecé a trabajar en verano y siempre cobré en negro... Ahora los años pasan y pesan. Quiero aportarle al país y quiero tener una jubilación", cuenta con fatiga.

Desde que el Gobierno de España autorizó la regularización extraordinaria de personas inmigrantes, espera que su situación cambie, aunque sabe que aún no hay nada garantizado. Este jueves es el primer día para realizar la solicitud de manera telemática y a partir del próximo lunes se podrá hacer presencialmente. Por el momento, solo será posible tramitarla de esta manera en la Oficina de Correos de la avenida Isidor Macabich y es imprescindible tener cita previa.

La solicitud se podrá presentar por ambas vías hasta el día 30 de junio, y hay mucha documentación que entregar, por lo que se parte de un punto ya complicado: "Desde que se empezó a hablar de la regularización, estoy intentando conseguirlo todo, pero las instalaciones están saturadas. Conseguir las cosas es una odisea... Se ha vuelto algo muy complicado", señala. Hoy hace unos días que Camila no puede contactar con quien lleva su trámite en Ibiza.

Confusión sobre dónde se puede pedir ayuda

Aunque trabaja en el sector de la limpieza, sus empleadores no le emiten ningún tipo de documento que le permita demostrarlo. "He pasado por un montón de humillaciones en trabajos aquí", admite. Dado que su situación es complicada y sus recursos, limitados, explica que lleva días informándose sobre los requisitos necesarios para solicitar el informe de vulnerabilidad, que desconoce si le aceptarán y por el momento no sabe dónde tramitar: "En teoría los Servicios Sociales o Entidades Públicas colaboran, pero he llamado a todas partes y nadie me da la razón". "Fui el miércoles a la oficina del Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Ibiza y me derivaron a Servicios Sociales, oficina a la que llamo y me dice que aún no están autorizados", critica.

"Por el momento ni ellos tienen idea de lo que tienen que hacer. Ni cuándo ni cómo. Me dicen que llame este viernes o al día siguiente, pero es una bomba de tiempo, el tiempo corre en mi contra", opina. Por este motivo, trata de "ir un paso por delante", y lleva tres días faltando al trabajo para informarse.

"Necesito poder ver a mi madre y darle un abrazo"

La Delegación del Gobierno en Balears explicó que se estima que la mayoria de tramitaciones se hagan telemáticamente y que, en el caso de que la Oficina de Correos de Ibiza no sea suficiente, se pondrían a disposición las oficinas de Tesorería o del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cabe recordar que la oficina de Extranjería en Ibiza, la Casa del Mar, no se ha habilitado para realizar este procedimiento, ya que se mantiene solo para las personas que han solicitado su regularización de manera ordinaria.

"Llevo muchísimo tiempo sin poder ver a mi familia, sin poder regresar a mi país y es muy difícil", insiste Camila mientras se le parte la voz. Ha de parar unos segundos antes de continuar su relato.

En todo este tiempo no se ha encontrado con su madre: "Necesito poder verla, darle un abrazo. Volver a pisar mi tierra legalmente", sueña. "Son muchos años y son años muy difíciles en los que he rodado de aquí a allá por el tema de la vivienda. La vida en Ibiza es muy difícil, pero siempre estoy agradecida por todo lo que me ha dado la isla, porque me ha acogido", apunta antes de concluir: "Sé que lo voy a lograr".