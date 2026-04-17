La amenaza de boicot a las colonias escolares destapa un malestar de años entre los profesores: "Son una responsabilidad 24 horas no reconocida"

El manifiesto en que los profesores catalanes anuncian que a partir del curso 2026-2027 dejarán de realizar salidas escolares y/o colonias (con pernoctación) hasta que la Conselleria d'Educació i FP implemente "mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público" ha sumado en pocas semanas 550 adhesiones de escuelas e institutos de todo el territorio. Adhesiones votadas en claustros que han mostrado un apoyo casi unánime a la contundente medida, enmarcada en el conflicto abierto con la conselleria para mejorar sus condiciones laborales. Al margen de la medida de presión que supone dejar de ir de colonias o de excursión, la situación ha aflorado un malestar latente en el colectivo desde hace años.

"Esta acción ha servido para hacer visible una situación que hace años que denunciamos; para poner sobre la mesa un problema estructural que actualmente era invisible", resume el profesor de música en la ESO Iñaki Talens, quien añade que él es de los que se apunta siempre a todo, pero que ha llegado el momento de decir basta y "dejar claro que el problema es del sistema, no de los docentes que lo denuncian".

"Antes de empezar la campaña ya había docentes que se habían plantado de forma individual al no verse capaces de llevarse de colonias a según qué grupos" Sira Ruiz Nogales — Maestra de educación especial

"No queremos dejar de hacer colonias porque entendemos el significado que tienen para el alumnado, y todas las ventajas a nivel social, de cohesión… pero queremos poder hacerlas en condiciones justas, seguras, sostenibles… ahora mismo las colonias dependen de la voluntariedad de los docentes", prosigue el docente subrayando que, "para empezar", implican una dedicación de 24 horas, ya que por las noches, cuando los niños duermen, también tienen que estar alerta porque también pueden pasar cosas con el alumnado.

"Implican una responsabilidad enorme no reconocida, además de que a nivel familiar y personal nos supone implicar a más gente para poder organizarnos para ir a las colonias; hay quienes tienen que contratar un canguro para sus hijos, por ejemplo, todo eso sin cobrar ni un euro", asegura Talens, a quien le parecen "ridículos e insuficientes" los 50 euros por noche y docente recogidos ahora con el pacto de CCOO y UGT, con un máximo de dos docentes por grupo.

"Los 50 euros por noche y docente recogidos en el acuerdo con CCOO y UGT, con un máximo, además, de dos docentes por grupo, son ridículos e insuficientes" Iñaki Talens — Profesor de música en secundaria

"Mucha gente dirá que los principales perjudicados son los niños, y claro que lo son, pero lo que realmente perjudica al alumnado es un sistema basado en la precariedad invisible del profesorado; al final lo que queremos es garantizar esas actividades, pero con unas condiciones dignas. Esta decisión llega después de años de recortes, años de que no nos escuche ningún Govern… Y esta vez nos ha cogido muy movilizados, con asambleas descentralizadas y con mucha gente implicada. Es el momento de que el problema se aborde", zanja el profesor de música.

Oportunidad para repensar el modelo

Sira Ruiz Nogales, maestra de educación especial, opina que esta acción es una oportunidad para repensar el modelo. Convencida del sentido de las colonias como herederas de las misiones pedagógicas de la República y su papel de búsqueda de la equidad, Ruiz Nogales apunta que en muchas ocasiones este objetivo se ha perdido, ya que el coste económico de las colonias hace que estas en vez de ser una herramienta para recortar las desigualdades sirva para incrementarlas, cuando algunos alumnos se queden en el aula mientras ven que sus compañeros se marchan de colonias. A sus ojos, la solución a esta situación sería universalizar las colonias.

Una de las cuestiones que señala el manifiesto firmado ya por más de 550 claustros es la responsabilidad civil y penal directa sobre el alumnado que asumen durante las salidas

Más allá de esta cuestión, recuerda que antes de empezar la actual campaña ya había docentes que se habían plantado de forma individual al no verse capaces de llevarse a según qué grupos. "Los que no saben regularse en clase, de colonias, tampoco, y en secundaria es una pasada. Son edades muy complicadas. Cuesta que los docentes quieran ir, más allá del tema económico por la responsabilidad tan importante que supone", relata esta docente, quien advierte de que esta situación también se da con los más pequeños.

Poco apoyo de las familias

"En educación infantil nos encontramos también con mucho cuestionamiento por parte de las familias debido a la sobreprotección de sus hijos", señala, coincidiendo con Talens en que la medida busca hacer visible el malestar y poner el foco en todo lo que hacen de forma voluntaria, fuera de su horario y sin ser reconocido de ninguna manera. "Esto está pasando y todo el mundo hace la vista gorda, como tantas y tantas cosas que hacemos fuera de nuestro marco de derechos laborales. Estamos adquiriendo una hiperresponsabilidad sin sentirnos protegidos jurídicamente", concluye. De hecho, una de las cuestiones que señala el manifiesto firmado ya por más de 550 claustros es esa responsabilidad civil y penal directa sobre el alumnado que asumen durante las salidas.

"En la ESO hay alumnos que no saben regularse y en educación infantil hay mucho cuestionamiento por parte de las familias debido a la sobreprotección" Sira Ruiz Nogales

Las dos cuestiones más repetidas por los maestros y profesores cuando se les pregunta por este asunto son responsabilidad [a lo que muchas vecese se suma la falta de apoyo de las familias, situándose al lado del adolescente y no del profesor, si surgen problemas] y 24 horas. El profesor de Historia Miquel Carceller admite que es tema delicado, pero, como padre de dos niñas, una en primaria y otra en secundaria, apunta que si los centros en los que estudian deciden no hacer salidas ni colonias el próximo curso, le sabrá muy mal por ellas, pero lo entenderá perfectamente, consciente de que la acción "no es contra el alumnado ni contra las familias".

Dudas y otras medidas

Carceller coincide con Talens y con Ruiz Nogales en que las colonias "no pueden sostenerse solo con la voluntad y el sobreesfuerzo del profesorado". En ese sentido de visibilizar cómo el sistema se basa en el sobreesfuerzo docente sobrevuelan las asambleas de profesores muchas otras medidas como, si el 8 de septiembre -primer día de clase- no tienen la plantilla completa -algo que no es raro que suceda-, enviar un correo a las familias explicando que ese día estarán jugando en el patio, sin actividad docente.

Pese al consenso docente en la legitimidad de la medida de plantarse a las salidas y colonias y la necesidad de romper la inercia de que estas se basen en la voluntariedad de los maestros, algunas voces plantean dudas sobre la estrategia, por el daño que puede provocar sobre todo en los entornos más vulnerables, con más urgencia por salir del gris asfalto y menos oportunidades de hacerlo fuera del contexto escolar.

"Nos tendríamos que preguntar qué está pasando para que el profesorado haya llegado a este punto", plantea un docente contrario a la medida

"Las colonias son espacios privilegiados para construir relaciones entre alumnos y profesores; tenemos pocos espacios así en una sociedad cada vez más fragmentada. Personalmente, no me gusta la medida, pero nos tendríamos que preguntar qué está pasando para que el profesorado haya llegado a este punto", reflexiona un profesor desde un instituto escuela de máxima complejidad del área metropolitana de Barcelona. "Puestos a boicotear, yo boicotearía las fiestas de graduación, que no aportan nada y han crecido como setas", dirime. Esta medida está también sobre la mesa de no pocas asambleas docentes.

Las primeras reacciones a la campaña

Los primeros en reaccionar a la campaña de los docentes para dejar de hacer colonias fueron, antes de Semana Santa, la Asociación de Casas de Colonias y Albergues de Catalunya (ACCAC), la Asociación de Empresas de Ocio, Educación y Cultura (Acellec) y la Confederación del Tercer Sector, quienes reivindicaron en un comunicado conjunto el valor de las colonias escolares y solicitaron su "integración formal en el sistema educativo". Comunicado en el que defendían también que ir de colonias "no debe ser un agravio ni un perjuicio para los docentes", al mismo tiempo que "atender las reivindicaciones de los docentes no debe ser una amenaza para la continuidad de las colonias".

En la misma línea, la Fundació Pere Tarrés destacaba esta misma semana la importancia de las colonias, agregando que "están en el mismo barco que los profesores". La respuesta de los docentes a estas afirmaciones es recordar las condiciones laborales del sector del ocio educativo, bastante peores que las de los docentes.