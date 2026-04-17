Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MessiEstadio CornellàAurelio RojasExtremaduraCumbre progresistaBegoña GómezElsa LandabasoOesíaHemofiliaLevelGuerra IránHuertoSagrada Família
instagramlinkedin

Declara un trabajador del hotel

"Fue un ataque horrible": así fue la mordedura de un tiburón tigre a un español en Maldivas

El joven "se encuentra estable en este momento" tras la amputación de una pierna

Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna

Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna

Sergi Juan

J. A. Giménez

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cirujanos del hospital ADK de Malé han tenido que amputar una pierna al alicantino de 30 años que sufrió el pasado sábado un ataque de tiburón mientras celebraba su luna de miel en el atolón de Gaafu Alif, informaron a EFE fuentes hospitalarias y policiales del archipiélago.

La víctima, un médico ginecólogo identificado como B.V., fue atacada por un tiburón tigre, una especie conocida por su agresividad, mientras buceaba en las inmediaciones de la isla de Kooddoo.

"Ha sido una experiencia traumática para todo el complejo"

"Fue un ataque horrible. Le faltaba un gran trozo de carne en las piernas; ha sido una experiencia traumática para todo el complejo", relató a EFE un trabajador del hotel The Residence Maldives, donde se alojaba la pareja.

La zona donde se encuentra el hotel The Residence Maldives

La zona donde se encuentra el hotel The Residence Maldives / The Residence Maldives

Tras ser estabilizado inicialmente en la isla de Villingili, el turista fue trasladado de urgencia en avión a la capital, Malé. El director gerente del Hospital ADK, Ahmed Affal, confirmó que tras la intervención se espera que su tratamiento pueda continuar con normalidad.

"Se encuentra estable en este momento"

"Su estado es estable en este momento y creemos que su tratamiento puede continuar con normalidad", dijo a EFE Affal.

El ataque ocurrió en una zona utilizada generalmente como planta de procesamiento de pescado, un entorno que atrae de forma masiva a los tiburones tigre.

Según trabajadores del resort, el médico se encontraba acompañado por su esposa en el momento del incidente.

El shark feeding altera el comportamiento de los tiburones

Algunos sectores denuncian que la práctica del shark feeding (alimentar a los tiburones para atraerlos ante los turistas) está alterando el comportamiento de los escualos, volviéndolos más impredecibles.

"Hay que detener la alimentación de tiburones. Es antinatural que estos animales sean alimentados en lugar de cazar; nos está perjudicando a todos", señaló a EFE el experto en buceo Aman Haleem.

Noticias relacionadas

Según los especialistas, esta práctica fomenta una asociación directa entre la presencia humana y la comida, aumentando el riesgo de ataques en zonas industriales o turísticas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
  2. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  3. Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania
  4. El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
  5. La selección natural se está acelerando: Harvard identifica 500 variantes genéticas que han cogido fuerza desde el Neolítico
  6. La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España
  7. El 20% de los diagnósticos de cáncer de mama son en realidad lesiones precancerosas: 'Se trata innecesariamente a un número muy alto de mujeres
  8. Florentino bajó al vestuario en Múnich: 'Una temporada en blanco es un fracaso en el Real Madrid. Dos es intolerable

Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad

Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad

Los promotores de la central reversible de la Baells estudian evitar el paso por Vilada, municipio contrario al proyecto

Los promotores de la central reversible de la Baells estudian evitar el paso por Vilada, municipio contrario al proyecto

"El buen rollo que mejora vidas": Condis estrena una campaña solidaria en favor de los enfermos de Crohn y la colitis ulcerosa

"El buen rollo que mejora vidas": Condis estrena una campaña solidaria en favor de los enfermos de Crohn y la colitis ulcerosa

El Defensor del Pueblo crea la unidad que propondrá las indemnizaciones de las víctimas de la pederastia en la Iglesia

El Defensor del Pueblo crea la unidad que propondrá las indemnizaciones de las víctimas de la pederastia en la Iglesia

"Fue un ataque horrible": así fue la mordedura de un tiburón tigre a un español en Maldivas

"Fue un ataque horrible": así fue la mordedura de un tiburón tigre a un español en Maldivas

Expertos en nutrición aseguran que la pérdida de peso sostenida puede favorecer la remisión de la diabetes tipo 2

Expertos en nutrición aseguran que la pérdida de peso sostenida puede favorecer la remisión de la diabetes tipo 2

Un "mínimo error de cálculo" causó el accidente de avioneta en el que murieron dos personas del Port de Sóller

Un "mínimo error de cálculo" causó el accidente de avioneta en el que murieron dos personas del Port de Sóller

Un dardo tranquilizante y un operativo con drones y militares: así fue la captura del lobo Neukgu en Corea del Sur

Un dardo tranquilizante y un operativo con drones y militares: así fue la captura del lobo Neukgu en Corea del Sur