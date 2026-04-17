Las familias, contra la estrategia de los profesores de suspender colonias: "Para muchos niños son las únicas salidas"

-Dejan muy claro en su manifiesto que comparten con el profesorado la lucha por la escuela pública, pero rechazan su estrategia de suspender salidas y colonias como medida de presión. ¿Son compatibles ambas posturas?

-Son perfectamente compatibles. Como asociación de familias siempre hablamos desde el punto de vista de los derechos de los niños. Apoyamos al profesorado en su reivindicación por contar con los medios, recursos y condiciones necesarias para ejercer su profesión y garantizar una educación de calidad; pero luchamos junto a ellos para sumar derechos a nuestros hijos, nunca para restarles oportunidades.

"Confiamos en que la situación se resuelva, pero solo pensar que existe esa posibilidad nos preocupa y nos remueve"

-La reivindicación de las asociaciones de familias de la escuela pública en su municipio logró que el ayuntamiento creara una beca hasta entonces inexistente para garantizar que ningún niño del pueblo se quedara sin colonias. ¿Qué sintieron al ver que el claustro de su escuela se sumaba a la lista de más de 550 centros que amenazan con suspender colonias y salidas el próximo curso?

-Impotencia, como si toda esa lucha se desmoronara en un instante. Una de las razones de ser de las asociaciones de familias es velar por la igualdad de oportunidades. Para nosotros era prioritario que todos los niños pudieran ir de colonias y disfrutar de esos momentos de convivencia. Ver que la escuela se adhiere a esa campaña nos hace sentir que la lucha se ha perdido y nos sentimos derrotados.

-El profesorado insiste en que defienden el valor educativo de las colonias y dejan la pelota en el tejado del Govern: si escuchan sus reivindicaciones, habrá salidas y colonias. ¿Confía en que la Conselleria d'Educació i FP actúe y la situación se reconduzca?

-Sí. Confiamos en que no llegará a suceder, pero solo pensar que existe esa posibilidad nos preocupa y nos remueve.

"Luchamos junto al profesorado para sumar derechos para los niños, nunca para restarles oportunidades"

-Denuncian que de llevarse a cabo esta medida agravaría aún más la brecha entre los niños de familias con más recursos y los de familias más desfavorecidas económicamente. ¿Eso les preocupa?

-Mucho. Nuestro empeño es garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Para muchos, las salidas y colonias escolares son las únicas que realizan en todo el año. Acabamos de regresar de una Semana Santa en la que muchos no han podido salir por la precariedad económica, energética y de vivienda. No podemos permitir que los niños pierdan estas pocas experiencias que amplían su mundo más allá de su hogar o su localidad.

"Las familias queremos soluciones reales para acabar con la precariedad del sistema educativo, no propaganda"

-Se ha puesto mucho foco en las colonias, pero la campaña del profesorado habla también de las salidas. Si la intención era asustar a las familias para que se muevan, ¿lo ha conseguido?

-Más que asustadas, estamos enfadadas. A las familias de la concertada, que ya realizan más colonias y salidas, esto no les afecta. El problema afecta a los niños de la pública, que ya hacían menos actividades justamente para garantizar la equidad dentro del aula y no generar diferencias entre quienes podían pagar y quienes no.

-La semana pasada se habló mucho del correo de la conselleria a las familias explicándoles las bondades del acuerdo con CCOO y UGT, que los sindicatos mayoritarios rechazan. ¿Se sienten en medio de un fuego cruzado?

-Más bien nos sentimos en un patio de colegio. Las familias queremos soluciones reales para acabar con la precariedad del sistema educativo, no propaganda. Defendemos los derechos de nuestros hijos y solo pedimos que se resuelva el problema.

"Más que asustadas, estamos enfadadas; para muchos niños, las salidas y colonias escolares son las únicas que realizan en todo el año"

-¿Qué mensaje mandaría a la conselleria?

-Que el diálogo es la única salida. Hay que escuchar, entender y llegar a un acuerdo en el que todas las partes se sientan cómodas. Pero las familias estamos cansadas de la presión constante y de que la inacción de la Administración nos coloque en situaciones límite, tanto a profesores como a nosotros.

-Si no hay acuerdo, ¿se plantean otras acciones para defender las salidas y colonias?

-Creo que finalmente se resolverá, las familias no entenderíamos que el Govern no escuchara a los docentes y resolviera la situación; pero evidentemente nos movilizaremos. No podemos permitir que los niños pierdan estas experiencias. Las salidas son una parte fundamental de la educación: enseñan cultura, convivencia y otros aprendizajes más allá del aula. Y si el colegio finalmente no las organizara intenteríamos buscar alternativas...

-Las afas han suplido históricamente muchas carencias de la Administración. Desde pintar patios hasta comprar ventiladores. Ahora que entra el tercer trimestre, ¿les preocupa la falta de climatización de las aulas?

-Muchísimo. Las temperaturas en las aulas superan los 30 grados, lo cual es inaceptable. Las escuelas son los únicos edificios públicos sin aire acondicionado. La inacción histórica de la administración ha llevado las situaciones al extremo. Y no es solo en educación; pasa con la sanidad, con el transportes -mira Rodalies... con todo. Vamos tirando hasta que estalla, y eso es lo que ha sucedido con la escuela pública.