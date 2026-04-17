Alumnas del IES Donoso Cortés : “Desde el aula también puedes contribuir a salvar vidas”

La mirada adulta tiende a considerar que los adolescentes están solo preocupados por la última tendencia en TikTok, sin apenas interés el mundo real. Una generalización que salta en pedazos con ejemplos como el de Elena Martín, Ana Balsera, Claudia Moreno y Ana Sayavera, alumnas del IES Donoso Cortés de Don Benito, en Badajoz. Las cuatro responden a esta entrevista (a una sola voz, para facilitar la lectura), en la que detallan cómo el proyecto que elaboraron en clase, Flood Detector, ha ganado un primer premio en el EduCaixa Challenge Europe, impulsado por la Fundación La Caixa. Tras la dana de Valencia, y con el asesoramiento del director del centro, Emilio Piñeiro, han ideado un sistema de alerta para detectar riesgos y emitir avisos automáticos a la población en emergencias climáticas.

-¿Os esperabais el eco que está teniendo vuestro proyecto?

-No nos esperábamos para nada la popularidad que está teniendo el proyecto, la verdad. Nos hace mucha ilusión, pero ha sido algo totalmente inesperado. La gente ‘flipa’ un poco cuando se lo contamos. Además, nuestras familias y compañeros están muy orgullosos.

-Ganasteis el premio EduCaixa Challenge, primero en España y luego viajasteis a Albania para el concurso europeo. ¿Cómo fue la experiencia?

- Algo inolvidable. Estuvimos en Barcelona en mayo del año pasado y allí hicimos amigos de distintos puntos de España. Lo mejor fue que nuestro proyecto evolucionó en muchos aspectos gracias a ese intercambio. Además del crecimiento técnico, nos llevamos amistades con las que todavía mantenemos el contacto hoy en día. Y luego tuvimos la oportunidad de viajar a Albania y conocer realidades que, de otro modo, no habríamos podido.

-El proyecto está pensado para evitar tragedias como la Dana de Valencia. ¿La idea surgió de forma inmediata al ver sus consecuencias en las noticias o maduró después?

-No fue inmediata. Justo ocurrió la tragedia y, poco después, nuestro profesor nos propuso apuntarnos al EduCaixa Challenge. Teníamos que crear un proyecto con impacto sostenible y pensamos que no había mejor opción que un detector de riadas. Queríamos evitar que se repitiera una tragedia así o, al menos, reducir el número de víctimas.

-Proponéis colocar sensores en ríos y barrancos para avisar de posibles crecidas a través de Telegram. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo?

-El concurso te exige presentar algo que no exista y que tenga un impacto positivo. Empezamos a investigar cómo ayudar sin necesidad de estar físicamente allí. Buscamos materiales para crear un prototipo funcional aplicando lo que sabíamos de tecnología y aprendiendo cosas nuevas sobre la marcha. Más que por el componente tecnológico en sí, lo vimos como un medio para aprender y, sobre todo, para ayudar.

-¿Qué importancia tiene para vosotros que en el instituto se propongan proyectos con un impacto real en la vida diaria?

-Es mucho más motivador. Te das cuenta de que puedes conseguir cosas grandes, como salvar vidas. Es mejor aplicar los conocimientos a la vida real que estar siempre entre las cuatro paredes del aula estudiando teoría. En un fututo, tendremos que saber buscar soluciones también fuera del instituto.

-El sistema es barato y fácil de usar para los municipios. ¿Habéis recibido ya alguna petición para ponerlo en marcha?

-Hace poco nos reunimos con el alcalde de un pueblo vecino, Don Benito, porque están cerca del río Guadiana y sufrieron un desbordamiento recientemente. Estaba muy interesado, pero el problema es que aún no podemos ofrecérselo formalmente porque no está patentado. También nos reunimos con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que nos propuso hacer una prueba real en un municipio para ver la efectividad de los dispositivos. Ojalá podamos patentarlo cuanto antes para que deje de ser solo un proyecto educativo.

-A menudo se dice que vuestra generación solo vive por y para las redes sociales. ¿Os molesta esa visión simplista que tienen algunos adultos?

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- Un poco, porque se generaliza mucho. Los adultos también pasan mucho tiempo con el móvil, es algo que nos afecta a todos. Además, el móvil también se puede usar para cosas buenas. Por ejemplo, en TikTok te pueden salir vídeos que te ayudan con los estudios o a aplicar conceptos prácticos. No tiene por qué ser todo malo.