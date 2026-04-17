Solidaridad
"El buen rollo que mejora vidas": Condis estrena una campaña solidaria en favor de los enfermos de Crohn y la colitis ulcerosa
Este viernes y sábado los clientes pueden comprar un paquete solidario de papel higiénico Foxy Love de the Bee en favor de la asociación ACCU, que trabaja en favor de los afectados por enfermedades inflamatorias intestinales
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Este viernes, Condis Supermercados y la Associació de Crohn y Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU) estrenan la primera edición de la campaña solidaria 'El buen rollo que mejora vidas'. Durante este viernes y el sábado, los clientes podrán comprar un paquete solidario de papel higiénico Foxy Love de the Bee (de 4 unidades) por un importe simbólico de 2 euros.
Toda la recaudación de esta iniciativa se destinará directamente a los programas de apoyo y acompañamiento que realiza ACCU Catalunya para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades inflamatorias intestinales (EII).
Las enfermedades intestinales inflamatorias como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa afectan, aproximadamente, al 1% de la población. Síntomas como el dolor abdominal, la fatiga o la necesidad urgente de ir al lavabo impactan severamente en la faceta laboral, social y emocional de los pacientes, que suelen ocultar su sufrimiento.
Hacer de lo cotidiano algo solidario
Ante esta situación, Condis y ACCU Catalunya, a través de un elemento tan común y familiar como es el papel higiénico, buscan dar a conocer estas enfermedades y fomentar el conocimiento y comprensión social sobre el tema.
"En Condis, entendemos el supermercado como un espacio de proximidad que también puede generar consciencia e impacto social. Estamos muy orgullosos de impulsar esta iniciativa gracias a la complicidad de Foxy, con quien sumamos esfuerzos para dar visibilidad a las enfermedades inflamatorias intestinales y haciéndolo de la mano y ayudando a una entidad referente como ACCU Catalunya", ha explicado Lourdes Bullich, jefa de Asuntos Públicos y Comunicación de la cadena.
Úrsula Reales, directora y gerente de ACCU Catalunya, destaca la importancia de proyectos para normalizar esta enfermedad: “Para muchas personas con EII, el día a día está marcado por situaciones que a menudo no se ven ni se entienden. Acciones como esta nos ayudan a visibilizar esta realidad, generar empatía y avanzar hacia una sociedad más informada y comprensiva”.
El compromiso de los voluntarios
Pese a ser la primera vez que se hace, la campaña cuenta con una movilización destacable. Más de 100 voluntarios y voluntarias estarán presentes en los supermercados para informar a los clientes y explicarles el trabajo de ACCU Catalunya.
Esta red de apoyo demuestra una vez más el compromiso de la compañía con las iniciativas solidarias. “El buen rollo que mejora vidas” pretende transformar uno de los productos más recurrentes en los carritos de los clientes en una ayuda vital para miles de personas.
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