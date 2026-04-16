Barcelona proyecta un acto multitudinario con el Papa en el Estadi Olímpic y pantallas en la Sagrada Família

Poco a poco se van conociendo detalles de cómo será la visita del papa León XIV a España, prevista para entre el 6 y el 12 de junio próximos. Uno de los últimos es que Barcelona proyecta un acto multitudinario, de entrada libre, en el Estadi Olímpic en lo que será un "encuentro popular" con el Pontífice, según ha avanzado el presidente delegado de la Fundació Sagrada Família, Esteve Camps, en el Afterwork organizado por EL PERIÓDICO en Casa Seat.

"Está pendiente de recibir la aprovación de la Santa Sede, pero este es el proyecto" previsto para el miércoles 9 de junio, ha apuntado Camps. Un proyecto similar al que tendrá lugar el día 6 en Madrid, donde el Papa recorrerá el Santiago Bernabéu en 'papamóvil' en un acto de saludo a los jóvenes.

El día 10 a las 19.00 horas tendrá lugar una ceremonia litúrgica en la Sagrada Família, acto que coincidirá con la inauguración de la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, y con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Camps ha detallado que la calle Marina quedará cortada para facilitar la salida de los feligreses que seguirán la ceremonia dentro del templo. Ahí también tendrá lugar la bendición de la Cruz y posteriormente habrá "una fiesta", en palabras del presidente de la fundació.

Para quienes no puedan acceder al templo, se instalarán "entre cuatro y seis pantallas" en los alrededores de la Sagrada Família. "Estamos hablando con el Ayuntamiento de Barcelona a ver dónde se colocan estas pantallas", ha avanzado también Camps.

Ese día 10 por la mañana, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, León XIV visitará Montserrat. Será también una ocasión excepcional: hay que remontarse 44 años atrás para recordar la última vez en que un papa estuvo en el monasterio. Fue Juan Pablo II, que acudió en noviembre de 1982.

Posteriormente, el Papa viajará a las islas Canarias, donde concluirá su viaje. La Iglesia ha puesto en marcha la web conelpapa.es en la que recoge la información sobre la visita papal.