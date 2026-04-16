Las víctimas de la pederastia se concentran frente a la sede del PP para que Feijóo apoye la ley de imprescriptibilidad

Activistas y víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia se han concentrado este jueves frente a la sede del PP en Madrid para pedir al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo que apoye la ley de imprescriptibilidad de los delitos de pederastia.

El PP ha presentado una enmienda que pide ampliar diez años el plazo de prescripción actual, lo que para las víctimas supondría "descafeinar" la ley que reclama la imprescriptibilidad, que emanó del Parlament y está siendo tramitada en el Congreso porque es necesario modificar el Código Penal y es competencia de las Cortes.

El PP ha apoyado en Bruselas una directiva europea que propone eliminar los plazos de prescripción penales y civiles en los casos de abuso sexual infantil, por lo que las víctimas han exigido en su protesta a los populares que "actúen de forma coherente y responsable", votando y defendiendo la misma postura en España y en Europa.

"Tras diez años de lucha de los supervivientes de pederastia españoles por esta causa justa, es el momento de que el Congreso de una vez por todas se posicione en el lado correcto de la historia, sumándose a la ola imparable a favor de la imprescriptibilidad en Europa. El PP español, como ha hecho el PP europeo, tiene la obligación moral de proteger a las víctimas, no a los verdugos. Es lo que le exige su base social y sus votantes. ¡Basta ya de postureo, le pedimos al PP que vote lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo!", ha señalado el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado.

En la concentración también ha participado Leonor Paqué, protagonista del documental 'Hermana Leonor 20.000 km de confesión', en el que recorre España junto a su hermano para hablar con otras víctimas de abusos.

Las secuelas

La ley de imprescriptibilidad o de 'derecho al tiempo' emanó de la comisión que investigó en el Parlament la pederastia en la Iglesia, donde las víctimas expresaron que sufrir una violación en la infancia o la adolescencia deja graves secuelas , entre ellas sentimiento de culpa, vergüenza o negación de lo ocurrido, que a veces impiden a los afectados revelar lo sucedido o denunciarlo hasta que han pasado décadas.

Según investigaciones realizadas en otros países, la edad media de denuncia es de 52 años, pero en España el plazo de prescripción finaliza cuando la víctima cumple 40 años en los delitos leves y 55 en los más graves. De ahí que PSC, ERC, Junts y Comuns impulsaran una ley de imprescriptibilidad, destinada a acabar con los resquicios actuales de impunidad y que los afectados puedan denunciar cuando quieran.

En concreto, la ley de 'derecho al tiempo' propone la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de 16 años y castigados con una pena máxima de cinco o más años, así como la agresión sexual con penetración (llamada popularmente violación) en el caso de adolescentes de 16 y 17 años. Para el resto de tipos delictivos, la víctima tendría hasta los 50 años para denunciar.