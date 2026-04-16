Trabajadores de Servicios Sociales de Palma denuncian "instrucciones políticas" para no reforzar el servicio para la regularización masiva de migrantes

Los trabajadores de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma han advertido este miércoles de una "grave sobrecarga de trabajo" y de un "colapso" en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) Social del parque Ceibos, en Nou Llevant, coincidiendo con el inicio del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en situación irregular.

Según explican en un comunicado, uno de los requisitos imprescindibles para acceder a este procedimiento es la obtención de un certificado de vulnerabilidad social, un documento que elaboran los Servicios Sociales municipales. La puesta en marcha del proceso ha provocado un incremento repentino y muy elevado de solicitudes, concentradas principalmente en la OAC Social.

Ante esta situación, los profesionales señalan que el equipo directivo del área había adoptado inicialmente medidas de refuerzo de personal para tratar de garantizar "la atención adecuada a las personas solicitantes", el cumplimiento de los plazos, una prestación digna del servicio público y la protección de las profesionales de atención directa.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que en las últimas horas han recibido "instrucciones políticas para no reforzar el servicio", de manera que, denuncian, toda la gestión de este volumen extraordinario de solicitudes recaerá únicamente sobre el personal habitual de la OAC Social.

La plantilla alerta de que esta decisión puede tener "consecuencias graves". Entre ellas, advierte de que no se podrá responder dentro de los plazos exigidos, lo que podría dejar fuera del proceso de regularización a personas que sí cumplen los requisitos. También señalan que esta sobrecarga impedirá atender otras demandas de la ciudadanía que también dependen de este dispositivo.

Asimismo, denuncian que la situación genera una "presión insostenible" sobre los profesionales, al no contar con los recursos humanos necesarios para asumir esta carga de trabajo, y sostienen que se compromete seriamente la calidad del servicio público y la función social del Ayuntamiento "en un momento de máxima vulnerabilidad para muchas personas".

El comunicado añade además que existe "un riesgo real de vulneración de derechos de un colectivo especialmente frágil" y subraya que la situación no es puntual ni menor, sino "previsible y estructural mientras dure el proceso de regularización".

"Ignora las necesidades de la ciudadanía"

Desde los Servicios Sociales municipales consideran que no reforzar la OAC Social en este contexto supone una decisión que "ignora las necesidades reales de la ciudadanía" y el propio cometido del servicio.

Por todo ello, reclaman al Ayuntamiento que reconsidere de forma inmediata su decisión, que dote a la OAC Social de los recursos humanos necesarios y que garantice una respuesta institucional coherente con los valores de justicia social, equidad y defensa de los derechos humanos. Los trabajadores insisten en que los Servicios Sociales deben poder ejercer su labor "con responsabilidad, recursos y respeto tanto hacia la ciudadanía como hacia las profesionales que sostienen el sistema".