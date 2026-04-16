La historia de Sugery Muriel, que por fin ve cerca su regularización en Asturias: una salida precipitada de Colombia y dos hijos dejados atrás que no ve desde 2024

En Oviedo, Sugery Muriel lleva más de dos años tratando de rehacer su vida lejos de Colombia. Nacida en Cali, decidió marcharse en 2024 de forma precipitada, empujada por problemas personales y por la necesidad de encontrar nuevas oportunidades. «Yo nunca pensé viajar, amo mi país, pero cuando se me dio la oportunidad, me vine sin nada», recuerda. Su salida también implicó dejar atrás a sus dos hijos, de 21 y 26 años, a los que no ha podido volver a ver desde su llegada a España.

Su proceso en España ha estado marcado por la incertidumbre, aunque ahora ve la luz gracias a la regularización extraordinaria de migrantes que España ha puesto en marcha. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado un portal web para que los potenciales interesados -los inmigrantes en situación irregular y aquellos que hayan solicitado asilo antes del 1 de enero de este año- puedan empezar a cursar sus solicitudes por vía telemática o pidan una cita previa para acercarse a una de las oficinas disponibles a partir del próximo 21 de abril. Es la séptima regularización extraordinaria en el país desde la restauración de la democracia y se prolongará hasta el 30 de junio. Durante el mismo, el Gobierno espera alrededor de 750.000 solicitudes, una cifra récord, si bien no todas pasarán el filtro.

Sugery Muriel, en Oviedo. / P. M.

Sugery Muriel se movió hasta ahora entre informaciones contradictorias y requisitos cambiantes. «Nos confundían y no sabíamos para dónde tirar», explica sobre los primeros pasos para regularizar su situación. Como muchos, intentó distintas vías, encadenando trámites y buscando asesoramiento, en un camino que se alargó más de lo esperado y que estuvo lleno de dudas.

Cursos y trabajos

En paralelo, ha ido construyendo una rutina en Asturias. Ha trabajado en distintos puntos como Grado o Villaviciosa y también ha apostado por formarse. En Oviedo cursó estudios de Estética de Belleza, una oportunidad que le permitió avanzar mientras resolvía su situación administrativa. «Aquí la gente ha sido muy transparente, me han tratado súper bien», señala, destacando la acogida que ha encontrado en su entorno.

La clave para encauzar su regularización llegó con el asesoramiento del abogado Luis Álvarez Barro, a quien define como una figura determinante en el proceso. «Ha sido muy transparente, nos guía y nos dice lo que hay que hacer», afirma. Con su ayuda, y tras más de un año y medio de gestiones, cambios legales y dificultades para conseguir un precontrato, Sugery Muriel afronta ahora la recta final para obtener sus papeles, después de un recorrido que resume con una idea clara: «Todo es un proceso. Es una gran oportunidad para todos me siento tranquila feliz porque en Asturias me han ayudado mucho».