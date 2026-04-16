El 'salvaje oeste' en el alquiler en València: pisos a 800 euros con la luz pinchada y sin agua caliente

La falta de vivienda de alquiler en València está provocando el aumento de los abusos. Hay inmobiliarias que están alquilando pisos por 800 euros con la luz pinchada y sin agua caliente, según ha podido constatar Levante-EMV. Los promotores alertaron ayer del auge de las infraviviendas de 20 metros y pisos troceados por habitaciones en las que el salón se ha reconvertido en un dormitorio extra.

Este tipo de arrendamientos se cierran en un contexto en el que el número de interesados que compiten por cada vivienda que sale de alquiler en Valencia ha aumentado un 18 % en el primer trimestre del año (un 14 % en el Cap i Casal). La situación es tan desesperada que algunos inquilinos con hijos se ven obligados a aceptar alquileres de pisos que están en condiciones lamentables.

Uno de los afectados explicó a este diario que acaba de dejar un piso que alquiló hace un año en el centro de València por el que pagaba 800 euros pese a que carecía de agua caliente y de conexión legal a la red eléctrica. El inquilino aceptó las condiciones porque necesitaba una vivienda urgentemente. El hombre indicó a la agencia inmobiliaria que intermedió en el arrendamiento que no estaba dispuesto a asumir los riesgos de un posible accidente por la conexión ilegal.

Riesgo

Al final, los propietarios de la vivienda aceptaron firmar un anexo en el contrato del arrendamiento en el que asumieron los riesgos del accidente de cara al seguro. Los dueños del inmueble no regularizaron la situación porque debían pagar 5.000 euros para legalizar el suministro. El inquilino admitió que durante un año vivió con la luz enganchada pese a que él quería pagar porque no tuvo otra opción.

La "jungla" en la que se ha convertido el mercado inmobiliario ante la falta de vivienda está incrementando este tipo de abusos. Hay pequeños inversores con varias viviendas que trocean los inmuebles por habitaciones e incluso eliminan el salón para añadir un dormitorio y maximizar las ganancias.

Encuentro de promotores

Los promotores y las inmobiliarias alertaron ayer de la proliferación de las infraviviendas en un encuentro organizado por Aprova Lab (el foro de debate y reflexión creado en 2023 por la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) para abordar los retos del sector inmobiliario). Juan Valero, presidente del Grupo Firmus, mostró su preocupación por las infraviviendas y explicó que están incluyendo cuartos de baño en dependencias que no están preparadas con motores para la extracción de aguas grises.

José Manuel Lorite, director general de Residencial y Desarrollo de DeA Capital (la firma inmobiliaria del grupo De Agostini), incidió en que la Administración no debería permitir los apartamentos de 20 metros. "No todo vale como sociedad", subrayó.

Vistas aérea de València desde la Torre de Francia. / GERMAN CABALLERO

Lorite mostró su preocupación por el alquiler de este tipo de minipisos en los que se sustituye la cocina tradicional por una de tipo 'kitchenette' (pensadas para preparar comidas sencillas). El directivo se preguntó si este tipo de cocinas con hornillos eléctricos (que proliferan en los apartamentos turísticos a pie de calle) están cubiertas por los seguros.

Competencia por los pisos de alquiler

La oferta de vivienda de alquiler se ha desplomado en un momento en el que la población en las grandes ciudades crece con fuerza por la llegada de inmigrantes atraídos por la demanda de trabajadores. Un informe publicado ayer por la plataforma inmobiliaria Idealista revela que el número de interesados que compiten por cada vivienda en alquiler ha crecido un 18 % en el primer trimestre.

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Entre enero y marzo, los anuncios de viviendas publicados en Idealista recibieron una media de 37 contactos en Valencia y 35 en el Cap i Casal antes de ser dados de baja.