Las víctimas de las religiosas HAM, intervenidas por su deriva sectaria, piden a la Iglesia su disolución total

Las familias que denunciaron a las Hijas del Amor Misericordioso, las religiosas autodenominadas HAM, siguen muy preocupadas por la situación, hasta el punto de que exigen a la Iglesia que "endurezca la labor del comisariado" o disuelva la asociación (que no es una orden religiosa oficial y sus integrantes no son monjas aunque vivan y se definan como tales). La Archidiócesis de Madrid tomó el verano pasado una decisión inusual: intervino la congregación porque el Tribunal de la Rota dio verosimilitud a las denuncias de abusos de poder, conciencia y de índole sexual y apartó a la superiora, María Milagrosa Pérez Caballero, alias Marimí. Pero, para las familias, estas medidas son "insuficientes" dado que los y las jóvenes "abducidos" siguen bajo la influencia de las HAM y con "graves secuelas".

De hecho, van a remitir una nueva carta al arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo Cano, en la que muestran "su indignación" con un proceso que ha durado casi dos años porque "la situación de dolor no cesa", según el borrador al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "Confiábamos en la Iglesia para que nos protegiera, pero la institución no está respondiendo con la contundencia que las víctimas esperábamos", comienza la misiva, que irá firmada -salvo cambios de última hora- por "las víctimas y afectados de la comunidad Hijas del Amor Misericordioso en todas sus vertientes, femenina, masculina y fieles laicos vinculados-.

El problema radica en que la Iglesia apartó en verano a Marimí e impuso una comisaria externa pero no cerró todas las sedes de las HAM y en un inicio no intervino la rama masculina ni actuó sobre el grupo de laicos que las apoyan, que durante estos meses han ejercido, según las familias, una gran influencia sobre los jóvenes captados por la superiora, normalmente en retiros secretos llamados 'Effetà' o 'Emaús'. Una vez dentro, los denunciantes indican que los y las jóvenes fueron "aislados" poco a poco de sus familias, sus estudios o trabajos, con el argumento de que estos ámbitos pertenecen al mundo terrenal o están asociados al demonio, mientras que la comunidad HAM pertenece al mundo sobrenatural.

Las prácticas sectarias

Asimismo, los 'novicios o seminaristas' HAM rendían culto a Marimí, hacían prácticas religiosas alejadas del catolicismo tradicional, con desmayos en grupo o exorcismos y un joven ha acusado a la líder de abusos sexuales. Según el diagnóstico de Miguel Perlado, psicólogo clínico, forense y experto en sectas, que ha asesorado a varias de las familias, las HAM han tenido claramente un "deriva sectaria", con "comportamientos corruptos y abusivos" y su influencia aún es palpable en las víctimas.

Algunas de las jóvenes han regresado con sus familias, pero con graves secuelas psicológicas, y otras siguen en la especie de conventos donde vivían, sobre todo en la sede de Los Molinos (Madrid). Muy pocas han dado el paso de romper definitivamente con las HAM, dado la mayoría siguen justificando sus actos y apoyando a Marimí. Por ello, las familias afectadas piden en la carta al arzobispo de Madrid que "endurezca el control" en la sede de Los Molinos, con el nombramiento de una comisaria que resida en la comunidad. A su juicio, el control externo de la comisaria impuesta en verano no ha impedido que en su interior continúen las "dinámicas de manipulación".

Apoyo psicológico

Asimismo, exigen que se aparte a la número dos de Marimí y "a cualquier otra hermana que ejerza un control coercitivo" sobre las 'novicias o hermanas' en recuperación. Y que se corte toda comunicación de las mismas con Marimí. También piden que las jóvenes sean atendidas por un equipo de psicólogos y psiquiatras ajenos a la comunidad y por sacerdotes externos que "garanticen que la asistencia espiritual no esté contaminada por el ideario de la comunidad".

Las familias desean que se disuelva la congregación pero, conscientes de que la Iglesia es reacia a dar este tipo de pasos, reclaman que al menos se den más pasos intermedios para garantizar que se acabe de raíz con la manipulación que sufren sus hijas e hijos. En el caso de la rama masculina, el obispo de Getafe ha paralizado las ordenaciones de sacerdotes y la entrada de nuevos seminaristas, después de que las familias dirigieran hace unos meses una carta al Papa.

Precisamente, fuentes de la Archidiócesis de Madrid indican que la pelota está en el tejado de la Santa Sede, que según su versión es la que tiene las herramientas para disolver la congregación o tomar nuevas medidas, si lo considera oportuno.

Por último, a juicio de Perlado, la disolución sería la solución más acertada para que "los jóvenes tomen conciencia de que han sido víctimas de un sistema ideológico abusivo y que no solo sus padres son los que critican la actuación de las HAM, sino que la propia Iglesia ha decidido actuar para frenar estos comportamientos", lo que ayudaría a su recuperación.