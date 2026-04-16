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Un interno en prisión preventiva en la cárcel de Ponent se quita la vida en su celda

Se trata del cuarto suicidio registrado en prisiones catalanas este año

Tres suicidios en tres semanas reabren el debate sobre la prevención en las cárceles catalanas

Vista lateral Centre Penitenciari Ponent (imagen de archivo).

Vista lateral Centre Penitenciari Ponent (imagen de archivo). / DEPARTAMENT DE JUSTICIA

ACN

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Lleida
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Un interno del Centre Penitenciari de Ponent (Lleida) se ha quitado la vida en su celda la madrugada de este jueves, según el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.

Se trata de un recluso que se encontraba en situación de prisión preventiva. Según el protocolo establecido, los hechos se han comunicado a la autoridad judicial y se ha abierto la investigación correspondiente para profundizar en las circunstancias de la muerte. El interno no tenía activado el protocolo de prevención de suicidios en el momento del suceso, dado que no se habían detectado indicios que justificaran su puesta en marcha. Se trata del cuarto suicidio registrado en centros penitenciarios catalanes este 2026.

"Un fracaso del sistema"

La conselleria ha lamentado profundamente la muerte del hombre y ha trasladado su pésame a los familiares. En este sentido, ha expresado que “cualquier suicidio en un centro penitenciario es un fracaso del sistema”.

El Departament analizará las circunstancias de la muerte para reforzar la prevención del suicidio en los centros penitenciarios y valorar la adopción de medidas adicionales para evitar la proliferación de estos casos.

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Por su parte, el centro ha activado los mecanismos internos previstos para acompañar a los profesionales e internos que lo requieran.

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