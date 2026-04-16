Los Mossos vigilarán a un preso peligroso reincidente que sale este jueves de la cárcel de Lleida

Los Mossos d'Esquadra realizarán una vigilancia discreta a Dino Marcello Miller, un preso considerado peligroso y no rehabilitado, que saldrá este jueves de la prisión de Lleida. La Fiscalía de Lleida ha ordenado este seguimiento tras recibir varios informes de la dirección del centro penitenciario que alertaban de que el interno no se ha rehabilitado ni ha seguido ningún tratamiento durante su estancia en prisión. De hecho, Miller ya mostró intención de delinquir en un anterior y breve permiso penitenciario.

Antecedentes y reincidencia

Miller fue condenado a 64 años de prisión por tres asesinatos y varios atracos. Tras cumplir 22 años de condena efectiva, salió en libertad en diciembre de 2020. Ya entonces, la dirección de la cárcel advirtió del alto riesgo de reincidencia.

Apenas cuatro meses después, fue detenido por atracar dos supermercados en Lleida. Los Mossos lo arrestaron el 23 de abril de 2021 en la Rambla d'Aragó, tras dos robos cometidos en una semana en los que obtuvo un botín de 1.400 euros.

En el momento de la detención, llevaba una pistola simulada. Por estos hechos fue juzgado y ha permanecido cuatro años más en prisión.

Barcelona, 19/04/1999. Imagen de archivo del juicio celebrado en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra Dino Marcello Miller por dejar tetrapléjico a José Gilart, que salió sin cargos del caso Snoopy. / Danny Caminal

Seguimientos no invasivos

Los Mossos d'Esquadra realizan cada año un seguimiento "no invasivo" a alrededor de 150 condenados por delitos violentos que salen de prisión con alto riesgo de reincidencia. En muchos casos, se trata de personas condenadas por agresiones sexuales o violencia de género.

Este control lo ordena la Fiscalía a partir de la información facilitada por el Departament de Justicia, que evalúa a los reclusos que finalizan condena por delitos graves y pueden volver a delinquir.

En 2025, Justicia analizó en Catalunya 230 excarcelaciones de delincuentes con riesgo de reincidencia y remitió 176 casos a las fiscalías provinciales, que son las que deciden si se aplica este tipo de vigilancia y durante cuánto tiempo.

Solo en la provincia de Barcelona, la Fiscalía acordó medidas de seguimiento para 94 delincuentes, en 48 casos durante un período de entre seis meses y un año, y en 21 casos durante más de un año.

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La mayoría de estos perfiles corresponden a condenados por violencia machista o familiar, principalmente contra la propia madre, y por agresiones sexuales, ámbitos en los que los programas de reinserción presentan menor eficacia.