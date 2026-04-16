El Parlament pide personal "suficiente y estable" en los centros educativos para atender al alumnado con necesidades especiales

El Parlament reclama que los centros educativos cuenten con “recursos humanos suficientes, estables y especializados” para garantizar la “disponibilidad efectiva” en la atención a las “situaciones complejas” que afecten a la atención del alumnado con necesidades educativas específicas. Lo ha hecho con la aprobación de un punto de una moción de ERC sobre la educación inclusiva que reclama también fijar “mecanismos de apoyo inmediato con protocolos claros de activación” y con “plazos máximos de respuesta”. El punto ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox y Aliança Catalana.

También se ha aprobado otro punto que pide dotar las plantillas de los centros “en función de la complejidad” y de la “concentración de alumnado con necesidades educativas especiales” y “reforzar la provisión de recursos intensivos en los centros con elevada complejidad”, con ratios máximas de alumnado por aula y los profesionales suficientes para garantizar una atención educativa inclusiva “efectiva”.

Mecanismos de coordinación

La moción pide reducir y simplificar los trámites administrativos y tener “criterios claros”, así como “mecanismos de coordinación entre servicios educativos, sanitarios y sociales” y entre las diferentes administraciones.

El texto también apuesta por incluir la detección de posibles dificultades visuales dentro de los protocolos de observación pedagógica y de atención temprana en los centros, y por la flexibilización de currículos y duraciones en etapas postobligatorias, con el establecimiento de criterios sobre cuándo se debe hacer un plan individualizado al alumnado con necesidades especiales.

Más recursos a los centros con elevada complejidad

Por otra parte, la cámara pide crear contratos programa para dotar de más recursos a los centros con elevada complejidad, incrementar las horas de coordinación y de tutoría del profesorado y las horas de liderazgo pedagógico de las direcciones en los centros, y garantizar la incorporación “efectiva” de la figura de la enfermera escolar.

Finalmente, el Parlament pide implementar equipos de apoyo interno con presencia estable en los centros, garantizar un transporte escolar accesible y promover la participación del alumnado con necesidades especiales en todas las actividades de los centros y en los espacios educativos fuera de la escuela, como colonias o actividades extraescolares.