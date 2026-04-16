La oposición pide al Govern "un nuevo proceso de diálogo" con los sindicatos educativos

La oposición en bloque ha pedido este jueves al Govern de Salvador Illa que abra "un nuevo proceso de diálogo" con los sindicatos educativos y que lo haga "con carácter inmediato". Se trata de un punto de una moción de ERC que ha recabado el apoyo del resto de grupos de la oposición y ante el que el PSC-Units ha optado por votar en contra.

El Parlament, así, ha instado al Govern a "establecer, con carácter inmediato, un espacio de negociación con los sindicatos educativos con el objetivo de abordar un nuevo proceso de diálogo".

El martes, el Govern señaló por boca de su portavoz, la consellera Sílvia Paneque, que mantiene "la voluntad de aplicar las mejoras salariales y de condiciones laborales consensuadas con UGT y CC.OO. en el conjunto de la comunidad educativa y de los profesionales del ámbito educativo". Ello, pese a que Ustec ha lanzado una nueva consulta a la comunidad docente para decidir si reprender el ciclo de huelgas.

No ha sido este el único punto de la moción en el que los socialistas se han quedado solos, dado que el pleno también ha reclamado la publicación de "un mapa de recursos territoriales de educación inclusiva actualizado anualmente y accesible a centros, familias y administraciones locales", con la única abstención de Aliança Catalana, además del 'no' del PSC-Units.

Asimismo, la cámara ha pedido la "implementación de equipos de apoyo interno con presencia estable en los centros educativos, integrados por psicólogos, pedagogos, integradores sociales y educadores sociales, con especial atención a los centros de máxima complejidad", lo que solo ha sido votado en contra por PSC-Units y Aliança Catalana y ante lo que Vox se ha abstenido.

La votación ha coincidido con la protesta de un numeroso grupo de directores de centros públicos que se han manifestado ante el edificio del parque de la Ciutadella convocados por la asociación Axia para explicar el recurso presentado contra la resolució de la provisión de puestos de trabajo y el impacto que tiene en los centros educativos.