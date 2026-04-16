Un nuevo método científico descubre el árbol más alto de Catalunya: un plátano de 54,55 metros

Un equipo de investigadores ha revolucionado la forma de medir la altura de todo el territorio catalán. La herramienta LIDAR (Light Detection and Ranging), que utiliza tecnología láser de alta precisión, puede medir árboles, edificios y todo tipo de elementos del paisaje y seguir, además, cómo cambian, si lo hacen, con el paso del tiempo. Lo más novedoso no es tan solo la exactitud sino la escala con la que trabaja este modelo desarrollado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales): se miden parcelas de apenas dos por dos metros, una resolución inédita hasta la fecha en grandes superficies.

Los datos se obtienen con el sistema LIDAR durante vuelos del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ese tipo de sensores generan nubes de puntos extremadamente densas, capaces de dibujar la forma vertical del territorio con un gran nivel de detalle. El problema es que, hasta ahora, transformar toda la información en modelos útiles para la gestión territorial era demasiado complejo. En cambio, ahora, los investigadores han lorgado detallar este proceso masivo y corregir fallos y distorsiones provocadas por interferencias como el vuelo de las aves. El detalle obtenido es tan preciso que incluso se ha logrado dar con el árbol más alto detectado hasta la fecha en Catalunya.

Evolución forestal

De hecho, Xavier Pons, el investigador que ha liderado el proyecto, destaca a este diario las aplicaciones forestales de los resultados: "Este sistema permitirá analizar, con cada vuelo que se realice, la velocidad de crecimiento de las especies y seguir la evolución del volumen de madera disponible o relacionar estos cambios con series históricas de incendios". Disponer de esta tercera dimensión en vertical con tanto detalle puede ayudar a entender mejor la textura real del paisaje. "No solo analizamos bosques, sino también prados y matorrales, que seguramente serán los futuros bosques", destaca Pons.

Dinámica de alturas de la vegetación natural (mayoritariamente bosques de pino negro y matorrales subalpinos) en una zona del Pirineo (Lladorre, en el Pallars Sobirà). / UAB

La conclusión más llamativa de los primeros datos recogidos tal vez sea la detección del que es (por el momento) el árbol más alto detectado hasta ahora en Catalunya. Se trata de un plátano del parque de la Devesa de Girona, que en 2021 alcanzaba 54,55 metros, una altura equiparable a la de un edificio de 18 plantas. Pero además de localizar árboles concretos, se han analizado las masas forestales comarca por comarca. El Val d'Aran, por ejemplo, es la comarca con las árboledas más altas, con una mediana de 13 metros, seguida por el Pla de l'Estany y el Ripollès. Las especies con mayor crecimiento, como era de esperar, son los abetos y las hayas.

El nuevo método confirma lo que ya se sabía: Catalunya cada vez tiene más cobertura arbolada y esta tiene cada vez una altura mayor. "Estamos creciendo en vertical", resume Pons. Además de los árboles, se han medido también las zonas urbanas.

El gigante Eixample

En Barcelona, por ejemplo, los barrios con medianas de altura más elevadas se concentran en el Eixample, aunque los investigadores subrayan el notable desarrollo vertical del Gòtic, el Raval y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Los máximos superan los 100 metros en zonas donde se levantan construcciones emblemáticas, como la Torre de Collserola, el Hotel Arts, la Torre de Jaume I, la torre del hotel Meliá Barcelona Sky o la Sagrada Família.

Con toda la información disponible, que será de acceso abierto y se podrán descargar y consultar, se puede afirmar que la UAB tiene ahora una especie de gemelo digital de Catalunya pero centrado en esta tercera dimensión hacia arriba. Este modelo permitirá estudiar con más rigor, y con un grado de precisión sin precedentes, la evolución vertical tanto en entornos naturales como urbanizados.