Montse Pascual, nueva directora del Parc Natural de Cap de Creus, el primer parque marítimo-terrestre de Catalunya

La ambientóloga ampurdanesa Montse Pascual Manich asume la dirección del Parc Natural de Cap de Creus en sustitución de Ponç Feliu Latorre, según ha acordado la junta rectora en un relevo que se estaba preparando desde hace semanas, con el objetivo de consolidar la proyección de dos de los espacios protegidos más emblemáticos de Catalunya. Ponç Feliu fue nombrado director del parque en 2020 y, a finales de 2024, pasó a dirigir también de manera provisional el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, cargo que ha compatibilizado hasta ahora con el otro. Montse Pascual es licenciada en Ciencias Ambientales por la UAB y es una profesional estrechamente vinculada al territorio.

Montse Pascual coordinando lo SOMPARCC en Roses, el curso pasado / s

Pascual llega al cargo después de haber sido una de las personas de confianza de Ponç Feliu en la gestión de Cap de Creus, donde figuraba como técnica del parque en áreas como el uso público, la educación ambiental y la Carta Europea de Turismo Sostenible. Además, a menudo ha compartido actos y explicaciones públicas con Feliu sobre medidas de gestión del espacio, como la regulación del acceso de vehículos, y en perfiles sectoriales recientes figura vinculada al equipo de dirección del parque, lo que refuerza la idea de una sucesión de continuidad interna avalada por el secretario de Transición Ecológica del Govern català, Jordi Sargatal, y por el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur. "Es una gran responsabilidad que asumo como un reto para potenciar este espacio", ha señalado Pascual.

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Vinculada al territorio

Antes de incorporarse al equipo del parque, Pascual había desarrollado buena parte de su trayectoria en entidades ecologistas como la IAEDEN y la APNAE, la actual AAPNE (Amics dels Aiguamolls i del Patrimoni Natural de l'Empordà), con especial dedicación a la custodia del territorio y la custodia agraria. También es autora o coautora de trabajos sobre el medio natural ampurdanés, entre ellos La custòdia agrària a l'Alt Empordà, un bagaje que avala su conocimiento técnico y del territorio al frente del parque. Tiene un posgrado en Planificación y Dirección de la Movilidad, ha ejercido la docencia en la UdG y ha trabajado en planificación territorial y urbanística y estudios de movilidad.