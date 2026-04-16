Más de la mitad de las multas a conductores con domicilo extranjero quedan impagadas en Catalunya

Más de la mitad de multas a conductores con domicilio extranjero permanecen impagadas en los últimos tres años, según ha revelado el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel. La cifra concreta es del 58,3%, que contrasta con el 34% respecto a los residentes en España.

Además, más de un tercio de las multas impuestas en este periodo, no se pagaron voluntariamente. Con datos del mes pasado facilitados por Trànsit al ACN, el número de expedientes sancionadores en los tres últimos años fue de 4.366.260, de los que se han pagado por la vía voluntaria 2.779.081, así que el 36,4% de los conductores multados no han abonado los importes de los más de un millón y medio de sanciones restantes.

Lamiel ha explicado que en estos casos los expedientes van a la vía ejecutiva y es la Agència Tributària de Catalunya (ATC) quien se ocupa de realizar los cobros.

Casi 1,5 millones de expedientes

Trànsit tiene registrados un total de 1,46 millones de expedientes el pasado año, un 8,1% más que en 2024, pero un 4,7% menos que en 2023. El pasado mes, un 43,2% de las sanciones impuestas en 2025 todavía estaban pendientes, un volumen más alto que en el año 3% siguen impagadas referentes a 2024, y un 30% de las incoadas en 2023–. En última instancia es la ATC quien, de forma coordinada con el SCT, realiza el cobro.

Por demarcaciones, los volúmenes de impagos son dispares: en los últimos tres años, las comarcas del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre lideran la clasificación, con un 41,1% de las multas impuestas que no se pagan voluntariamente, una cifra que supera el medio millón.

El 37% de los infractores de las comarcas de Barcelona tampoco han liquidado las sanciones, lo que representa a 1,3 millones de conductores –teniendo en cuenta solo las del 2025, los impagos se acercan a la mitad–. El porcentaje en Girona en los últimos tres años es del 34,3%, por debajo de la media catalana, y Lleida cierra el ranking con el 29,6%, así que siete de cada diez multados de las comarcas de Ponent pagan las sanciones. En conjunto, las comarcas barcelonesas acumulan prácticamente tantas sanciones como Girona, Lérida y Tarragona sumadas.

Sistema de cobro a extranjeros

Por otra parte, nueve de cada diez expedientes por infracciones en carretera son a conductores con domicilio en España, así que de los 4,3 millones de sanciones entre 2023 y 2025, 426.030 son a personas que viven fuera de las fronteras del Estado. El 58,3% de las multas a personas que viven en el extranjero no han sido abonadas, cifra que contrasta con el 34% respecto a los residentes en España. Los porcentajes de los extranjeros no bajan de la mitad de impagos ninguno de los años analizados, y en 2025 suben al 63,8% con datos del mes pasado.

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Lamiel explica que tienen un sistema de cobro a extranjeros a través de una empresa que "envía la multa a los titulares de los vehículos en su idioma" y, en ocasiones, desde el propio país. "Eso hace que la persona que recibe la multa se sienta algo más interpelada", sigue. Por esta vía, se recupera un "importe destacable" de unas sanciones que, en su defecto, "se podrían dar por perdidas".