Largas colas en Palma para obtener el informe de vulnerabilidad, clave en la regularización extraordinaria de muchos inmigrantes

La larga espera para regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes en Mallorca está más cerca de terminar, pero el proceso ha arrancado con incertidumbre. Este jueves, 16 de abril, centenares de personas han hecho cola desde primera hora de la mañana en Palma, en las inmediaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano, junto al edificio de GESA, para intentar obtener el informe de vulnerabilidad, un documento que se ha convertido en clave para acceder a la regularización extraordinaria para quienes no cuentan con un contrato de trabajo.

La escena ha estado marcada por filas que parecían no avanzar y por la confusión generalizada. Muchas de las personas concentradas desconocían hasta el día anterior la necesidad de presentar este certificado. "Podemos tirarnos todo el día, la fila no se acaba", comentaban algunos de los presentes.

Entre ellos estaban Janet y Patricia Rojas, dos mujeres colombianas que llevan cuatro años en España. Acudieron con la esperanza de conseguir el documento que les permita iniciar su proceso de regularización. "Nos dijeron que aquí nos darían información y el informe de vulnerabilidad con el pasaporte.En teoría, con eso ya se puede poner en marcha la regularización", explicaban.

Sin embargo, la falta de organización ha generado más dudas que certezas: "Esperamos que nos den más información, porque ahora mismo estamos atrás y no sabemos si habrá cupo".

Hasta el mediodía de ayer, el desconocimiento sobre el informe de vulnerabilidad era prácticamente absoluto. El texto oficial indica que este documento debe ser emitido por los servicios sociales municipales o por entidades colaboradoras del Gobierno. No obstante, la realidad a pie de calle es muy distinta. Los ayuntamientos, este miércoles, parece ser que aún no habían recibido la documentación necesaria ni los protocolos para gestionar estas peticiones.