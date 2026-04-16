Denuncian una grave "imprudencia" de la compañía turística con la que contrató el español víctima del tiburón en Maldivas

De acuerdo con la familia de la joven castellonense cuyo marido, un médico alicantino que trabaja en el Hospital General, ha sido atacado por un tiburón en Maldivas, todo lo ocurrido se ha tratado de una negligencia grave de la empresa turística con la que contrataron esta experiencia.

Estos castellonenses, muy afectados y todavía en estado de shock por lo que ha sucedido a tantos kilómetros de la Comunitat Valenciana y en medio de un momento que se supone que debería ser de felicidad plena para los enamorados, consideran que lo ocurrido es responsabilidad de la empresa con la que la pareja contrató la excursión en el Índico.

Así pues, aseguran que la compañía cometió una "imprudencia" e indican que la joven ya ha presentado una denuncia a las autoridades de Maldivas por lo ocurrido a su marido.

La luna de miel de Ana se convirtió hace pocos días en una tragedia absoluta en las Islas Maldivas. Un tiburón atacó a su marido, un joven de 31 años alicantino llamado Borja, de una manera tan brutal que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte en un hospital de ese archipiélago del océano Índico

Un ataque al año

Las estadísticas anuales sobre ataques de tiburones en el mundo arrojan que, en las Islas Maldivas, ocurrió un ataque de tiburón en el año 2024, y otro incidente similar en 2025. Son datos del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones de la Universidad de Florida (EEUU).

Este centro superior estadounidense apunta además que cada año se producen entre 70 y 100 ataques de tiburones en todo el mundo, y que estos resultan en una media de cinco fallecimientos anuales. Ninguna de las dos personas atacadas en los dos últimos años en las Islas Maldivas murió por el incidente.

Las agresiones de tiburones a personas que se produjeron en Maldivas figuran en la subcategoría de "ataques no provocados", por lo que se infiere que, en los que ocurrieron en los últimos dos años, los humanos que sufrieron las mordeduras no realizaron movimientos que pudieran hacer que el animal se sintiera en peligro.

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El caso del joven Borja es, así pues, del todo inusual, ya que si bien los ataques de tiburones se encuentran instalados en el imaginario colectivo a causa del mundo del cine, en la realidad son poco frecuentes. Eso sí, cuando ocurren, la gravedad de las heridas que pueden provocar es potencialmente morta.