El Consulado de Marruecos en Sevilla se desborda de peticiones tras el decreto de regularización de inmigrantes: "Quiero tener papeles para trabajar bien"

Colas y largos tiempos de espera en las inmediaciones del Consulado del Reino de Marruecos en Sevilla. La regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España deja su huella en la capital de Andalucía. No es para menos. La comunidad andaluza es la tercera de todo el país donde más inmigrantes se prevé regularizar: alrededor de 60.000 personas. Marruecos sigue siendo uno de los principales países de procedencia de la inmigración en España. Los ciudadanos extranjeros acuden estos días a los consulados con el fin de hacerse con la documentación necesaria para que la regulación llegue a buen puerto.

En la mañana de este miércoles -con la medida ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)-, alrededor de 50 personas se concentraban en la Isla de la Cartuja, donde se ubica el Consulado de Marruecos en la capital hispalense. Algunos esperaban sobre la valla del reducido edificio, otros se sentaban a la sombra en los bolardos de la acera y los más impacientes se preocupaban de no quedarse atrás cuando el guardia de seguridad les daba paso para acceder al interior. Hay una cosa que no les faltaba a ninguno: los folios con la documentación en la mano.

Un par de jóvenes marroquís, cuya edad no supera los 25 años, aseguraban llevar ya dos años residiendo en nuestro país. "Trabajo en el campo recogiendo fresas y arándanos", indicaba uno de ellos. Llegaron a España para buscar unas mejores condiciones de trabajo: "En Marruecos las jornadas laborales son de 15 horas al día, es mucho". Sus aspiraciones son muy claras y no tienen gran complejidad: "Buscamos tener papeles para trabajar, trabajar y trabajar pero con unas buenas condiciones". Uno de ellos apuntaba que no es el único de su familia que se encuentra en una sitaución irregular: "Tengo aquí también a mi hermano, con su mujer y su hijo".

Otra mujer de más edad, en torno a los 60 años, espera con paciencia regularizar su situación. "Llevo cinco años en España", comentaba en su idoma que gentilmente traducía otro compatriota a preguntas de este periódico. Esta señora trabaja también en la campaña de la recogida de la fresa y aseguraba acoger con satisfacción la medida del ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo mismo pensaba un hombre de unos 50 años que esperaba, junto a su mujer y su hijo pequeño, para entrar en el consulado: "Este Gobierno es muy bueno".

El plazo de solicitud arranca este jueves

El plazo para que los extranjeros interesados en regularizar su situación entreguen la solicitud comienza este jueves 16 de abril. Primero será el turno para las solicitudes telématicas, disponibles desde el mismo jueves, al igual que las peticiones de cita previa para realizar el trámitede forma presencial. En cambio, no será hasta el lunes 20 de abril cuando podrán personarse en las oficinas correspondientes.

Para ello, tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, será requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. Este Real Decreto habilita una autorización de residencia y trabajo legal a aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular en nuestro país y las personas solicitantes de protección internacional.

Alrededor de 60.000 migrantes serán regularizados en Andalucía

Andalucía es la tercera comunidad donde más inmigrantes se regularizarán del total de 500.000 previstos en toda España. Solo por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid con la Comunidad Valenciana igualada en este tercer puesto. Así es el cáculo realizado por la Fundación Ciudadanía Global, una de las entidades impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha dado pie al Real Decreto Ley aprobado este martes en la reunión del Consejo de Ministros.

Esta entidad estima que cerca del 67% de las solicitudes que se presentarán serán aceptadas. En la comunidad andaluza, alrededor de 90.000 personas tratarán de acceder a la regularización, pero solo lo acabarán consiguiendo 60.000 inmigrantes. Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran cerca del 70% de las solicitudes de regularización aprobadas en todo el territorio español.