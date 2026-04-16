La regularización extraordinaria de inmigrantes arranca con webs abiertas y largas colas en las oficinas

La regularización extraordinaria ya es una realidad. Desde este mismo jueves, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado la página web que permite a las cerca de 800.000 personas que se calcula que viven sin papeles en España presentar su solicitud para obtener un permiso de trabajo y residencia de un año en todo el territorio estatal. Además, también está disponible en el mismo portal el aplicativo que permite pedir cita previa para presentar la documentación presencialmente, aunque las ventanillas físicas estarán abiertas a partir del próximo lunes 20 de abril.

De momento, se prevé que sean una minoría las personas que puedan acceder telemáticamente a la medida. Tal como indica el portal del Ministerio, para poder presentar digitalmente los documentos se necesita un certificado digital, algo difícil de conseguir si, precisamente, no se cuenta con documentación. Además de los propios interesados en acceder a la medida, que pueden presentar directamente su papeleo, también pueden tramitar telemáticamente los documentos los apoderados, las entidades y sindicatos que se hayan alistado en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, así como abogados, gestores y graduados sociales que actúen en nombre de los potenciales beneficiarios.

Así, se podrán acoger al proceso aquellas personas que lleven más de cinco meses en España en el momento de cursar la solicitud y que puedan acreditar mediante cualquier documento con su nombre que estaban en el país antes del pasado 1 de enero. Además, también deberán acreditar que carecen de antecedentes penales tanto en España, como en cualquier otro país en el que hayan residido los últimos cinco años.

Colas en Barcelona

La necesidad de conseguir estos documentos ha provocado que esta mañana se produjeran colas ante consulados y oficinas de atención al público en varias ciudades. En Barcelona, por ejemplo, decenas de personas se han concentrado ante las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OACs) del ayuntamiento, como la de la plaza Sant Miquel, para poder acceder al histórico del padrón con el que acreditar la residencia en España antes del 1 de enero de 2026. El consistorio, en previsión del aumento de la demanda de peticiones, ha contratado a 11 empleados adicionales para estas oficinas.

Las colas ante los consulados de otros países, como Marruecos o Pakistán, vienen motivadas por la necesidad de conseguir el certificado del país de origen que acredite la ausencia de antecedentes penales. A diferencia de países latinoamericanos o europeos –cuya Administración por lo general, tramita más rápidamente las peticiones de sus ciudadanos–, los inmigrantes con estas nacionalidades no creen que puedan conseguir su certificado antes del 30 de junio, cuando cierra el plazo para presentar la documentación.

En una modificación de última hora del texto que acabó publicándose este miércoles en el BOE, el Gobierno anunció que permitirá ampliará tres meses más el plazo para presentar ese documento. Sin embargo, para poder obtener ese periodo de gracia, los interesados deben acreditar que han solicitado ese certificado a los países en cuestión, por lo que muchos deben pasar por sus legaciones a pedir el justificante de la demanda.

El Gobierno ha habilitado 371 oficinas de Correos, 60 de Seguridad Social y cinco de Extranjería para atender el aluvión de papeleo

450 oficinas en toda España

Quedará por ver si estas colas que ahora afectan a oficinas municipales y consulados también se dan en las 371 oficinas de Correos, 60 de Seguridad Social y las cinco de Extranjería que el Gobierno ha habilitado en todas las provincias españolas. Precisamente para evitar el colapso de estas ventanillas físicas, el Ejecutivo asegura que se ha reforzado el personal de tramitación y atención al público con más de 550 personas. Además, es obligatorio que todos los interesados en entregar su papeleo presencialmente pidan cita previa a través de la web que ha habilitado este jueves el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión. Pese al dispositivo que, según Moncloa, “garantiza la capacidad de respuesta” de la Administración, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una huelga a partir del próximo lunes que, previsiblemente, afectará a este proceso de regularización.