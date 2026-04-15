Rodalies recupera 2,5 millones de viajes en marzo, pero sigue por debajo que en 2025

El servicio de Rodalies está recuperando viajeros tras la crisis que sufrió a principios de año tras el accidente en Gelida. El mes de marzo registró 9,2 millones, lo que supone un incremento de cerca de 2,5 millones de usuarios en comparación con el mes anterior, pero todavía registra un millón de validaciones menos respecto a marzo de 2025.

Así lo ha explicado este miércoles la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en respuesta a una pregunta del diputado de Comuns Lluís Mijoler en el Parlament.

Paneque ha indicado que no están "satisfechos" con el estado de Rodalies y que siguen trabajando en la "mejora progresiva del sistema para recuperar la confianza de los catalanes". La consellera ha compartido los datos de validaciones para destacar la mejora en el uso de Rodalies: en enero, cuando estalló la crisis, se registraron 6,6 millones de viajes, en febrero 6,8 millones y en marzo, 9,2 millones.

Nuevo inicio para el sistema

En su intervención, Paneque también ha aprovechado para explicar que se están ultimando las obras de emergencia que se pusieron en marcha a raíz de la crisis, valoradas en una inversión de 180 millones de euros. "Se han inspeccionado 690 puntos de toda la infraestructura de Rodalies con un grupo de 50 técnicos, se han estabilizado 33 tramos de trincheras y taludes y se han talado prácticamente 4.000 árboles para evitar incidencias vinculadas a la caída de árboles", ha informado la consellera .

Sobre el "gran pacto de país" que el Govern propuso para "refundar" el sistema de Rodalies en Catalunya, ha indicado que están trabajando en la composición de la mesa técnica que acompañará este órgano y ha afirmado que "próximamente" se convocará a los grupos parlamentarios.

Por su parte, Mijoler ha reclamado al Govern un "punto de inflexión" para revertir el mal funcionamiento de Rodalies y le ha exigido "menos relato y más indicadores concretos" que demuestren la mejora del servicio ferroviario. "Nos la jugamos en la confianza en las instituciones, y la confianza no se proclama, se merece. Y en Rodalies la confianza se merece con trenes que funcionen, información que llegue y compromisos que se cumplan", ha subrayado el diputado de Comuns.