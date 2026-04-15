Uno de cada cinco robos violentos en Barcelona se comete con un patinete eléctrico

Cuando se popularizó el uso del patinete eléctrico tras la pandemia, los delincuentes vieron el filón: es un vehículo que complica mucho la vida a los policías encargados de perseguirlos. Sobre un patinete, los carteristas se mueven tan rápido que los agentes tienen que apretar el paso, o echar a correr, para no perderlos de vista. Y si los policías corren, los delincuentes se dan cuenta de que los están vigilando.

El patinete eléctrico, además, permite a los ladrones huir a gran velocidad después de asaltar a sus víctimas y meterse por callejuelas demasiado estrechas para los coches policiales. El 'match' entre carteristas y patinete fue instantáneo y se ha convertido en un problema de seguridad. En Barcelona uno de cada cinco robos violentos se comete con un patinete eléctrico.

Entre marzo de 2024 y marzo de 2026, la policía catalana ha identificado a 5.000 ladrones que se desplazan en patinete eléctrico. Entre todos ellos acumulan 19.000 antecedentes

El patinete es un vehículo económico ideado para moverse en entornos urbanos sin contaminar, no se ha diseñado para delinquir. Y la mayoría de ciudadanos lo usa adecuadamente. Pero como ha sucedido con otros avances –baste recordar que la viagra se comenzó a desarrollar para los problemas de corazón–, los inventos a veces acaban sirviendo a fines distintos de los previstos. Para combatir esta nueva problemática, en marzo de 2024 los Mossos d’Esquadra activaron el plan Lambretta contra los denominados 'patineros'.

La presión de patrullas en moto permite apreciar un descenso de la actividad de los patineros

El patinete eléctrico se ha convertido, para algunos delincuentes, "en una herramienta esencial en su actividad", explica el intendente Rafael Tello, responsable de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona. Y, tras valorar diversas estrategias policiales para combatir su irrupción en el mundo delincuencial, los Mossos han llegado a la conclusión de que el mejor antídoto es otro vehículo de dos ruedas: las de los policías que patrullan en motocicleta.

"La presión de los motoristas ha sido tan intensa que estamos viendo que el impacto de estos patinetes comienza a descender después de dos años" Rafael Tello, responsable de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona de los Mossos

Semanalmente, los Mossos, basándose en las denuncias que presentan los ciudadanos o la experiencia de los agentes de los Grupos de Delincuencia Urbana que tienen sobre el terreno, desplazan a sus motoristas a lugares frecuentados por ladrones con patinetes eléctricos.

"La presión de los motoristas –a los que suman también agentes de paisano y efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona, que también participan en el plan Lambretta– ha sido tan intensa que estamos viendo que el impacto de estos patinetes comienza a descender después de dos años", explica el intendente Tello.

5.000 ladrones en patinete

Entre marzo de 2024 y marzo de 2026, la policía catalana ha identificado a 5.000 ladrones que se desplazan por la ciudad en patinete eléctrico. Entre todos ellos acumulan 19.000 antecedentes policiales: es decir, han sido arrestados por cometer un delito, casi siempre un hurto.

El 50% de los delitos que se cometen en Barcelona son hurtos. Un hurto, según el Código Penal, se produce cuando un delincuente sustrae un objeto sin usar ni la violencia ni la intimidación contra su propietario legítimo. Si, por el contrario, un carterista saca una navaja o agrede físicamente a su víctima, entonces el hecho delictivo se tipifica como robo violento. El 7% de los delitos que se cometen en Barcelona son robos violentos. Los 'patineros' usan los patinetes tanto para hurtar como para cometer robar con violencia. Según el cabo Juanma Vico, de la Unitat Regional Anàlisi de Barcelona, en uno de cada cinco robos violentos perpetrado durante el primer trimestre de 2026 el ladrón ha usado un patinete eléctrico.

Multirreincidentes

El intendente Rafael Tello aclara que los delincuentes que 'trabajan' con el patinete eléctrico son multirreincidentes. Acostumbran a ser jóvenes que han hecho "del delito su forma de vida". En los dos últimos años, los Mossos han intervenido 400 patinetes eléctricos y han detenido a 170 carteristas que iban sobre estos vehículos.

Los policías han logrado justificar la intervención de un patinete eléctrico por varios motivos. "Porque está trucado –es decir, se ha modificado su capacidad para que corra más–, porque se ha borrado su número de serie o porque el dueño ha cometido una infracción que no ha abonado y no tiene residencia fija en España", resume Tello.