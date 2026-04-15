Los usuarios de Rodalies se reúnen con Puente: "La comunicación con el Ministerio era malísima"

Varios representantes de la Xarxa de Plataformes d'Usuàries de Trens de Catalunya, que agrupa al grueso de asociaciones de usuarios afectados por Rodalies, se han desplazado este miércoles hasta Madrid para reunirse con el Ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso. Según han explicado los portavoces Anna Gòmez, de la plataforma Dignitat a les Vies, y Adrià Ramírez, presidente de la asociación Promoció del Transport Públic (PTP), el ministro les ha atendido con "buena actitud" y con "interés" durante más de una hora en la que han intentado transmitir el malestar por el estado del servicio y la necesidad de mejoras urgentes en la infraestructura. Era la primera vez que las plataformas se reunían directamente con el

Según Ramírez, durante el encuentro han puesto sobre la mesa que el Ministerio, que es el encargado de planificar las obras en la infraestructura ferroviaria de todo España, tiene pendientes de aprobar 11 estudios sobre obras clave para el futuro de Rodalies. Son actuaciones como algunos de los tramos pendientes de desdoblar en la R3; nuevas estaciones como la Terrassa Can Boada o bien la cuadruplicación de vías entre Castelldefels y El Prat de Llobregat. "Nos ha dicho que espera que en los próximos meses cuatro de esos estudios estén aprobados", ha asegurado el portavoz de la PTP, que no ha concretado cuáles serán.

Por su parte, la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gòmez, ha asegurado que han intentado transmitir a Puente que los usuarios de Rodalies "llevan una mochila enorme de piedras a su espalda" por el mal estado del servicio y que el Ministerio debe poner al usuario "en el centro". "Creo que nos han entendido", ha asegurado Gòmez, que ha explicado que Puente les ha emplazado a una segunda reunión en la que también acudan representantes de Renfe y Adif. En este primer encuentro, estaba previsto que asistiera al menos algún representante de la empresa administradora de infraestructuras, que finalmente no ha asistido.

Gòmez también ha explicado que el Ministro ha agradecido el trabajo de las plataformas y que tiene previsto trabajar junto a ellas más allá de este encuentro. "Nos tendrá como una herramienta para conseguir tener comunicación directa con el usuario", ha detallado la portavoz de Dignitat a les Vies, que ha afirmado salir "contenta" de la reunión. "Hasta ahora la comunicación con el Ministerio había sido muy mala", ha querido destacar Ramírez.

Mirada al futuro

"Somos conscientes de que la persona que siga hoy en el andén dirá: 'bueno sí, buena actitud pero las cosas siguen funcionando mal'; pero es la sensación con la que salimos", ha defendido. Tanto Gòmez como Ramírez, eso sí, han condicionado el éxito del encuentro a que los compromisos anunciados por el Minsitro acaben comuplíendose. "Esperemos que lo de este miércoles no sea cosa de un día", ha defendido el presidente de la PTP.