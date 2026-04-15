La presión policial contiene la irrupción de ladrones en patinete y algunos se pasan a la bicicleta

La activación en marzo de 2024 del plan Lambretta, una estrategia policial destinada a combatir la irrupción del patinete eléctrico en el mundo delincuencial de Barcelona y su corona metropolitana, ha comenzado a notarse tímidamente. Los datos indican que ladrones y camellos, conscientes de que el patinete es un vehículo de interés policial y que, por tanto, levanta sospechas, han comenzado a moderar su uso, según revela a EL PERIÓDICO la Unitat Regional Anàlisi de Barcelona de los Mossos d’Esquadra.

Si se comparan las denuncias que han presentado ciudadanos de Barcelona que han sufrido un robo violento en los últimos tres meses con las que se recogieron durante el mismo intervalo de tiempo de 2025 se percibe un ligero descenso. El año pasado las personas que afirmaban haber sido atacadas por un sujeto que iba en patinete eléctrico superaban el 21%. Actualmente son el 19%. Es un descenso mínimo, pero para la policía catalana supone un cambio de tendencia.

Las denuncias por robos en patinete han bajado del 21% al 19% en un año, un descenso que para la policía es un cambio de tendencia

Hay otras variables en las que los responsables de analizar cómo se comporta la delincuencia en Barcelona –una ciudad de 1.800.000 habitantes pero en la que cada día hay más de 2.500.000 personas circulando por sus calles– se basan para concluir que el uso del patinete eléctrico con fines delictivos ha comenzado a decrecer por primera vez.

El plan Lambretta, consistente sobre todo en llenar de policías con motocicleta los lugares por donde actúan los llamados 'patineros', intervenía en cada dispositivo una media de más de 20 patinetes eléctricos. "Ahora intervenimos unos 6 o 7", explica el intendente Rafa Tello, responsable de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.

"Los traficantes se han dado cuenta de que las probabilidades de ser identificado por una patrulla policial aumentan mucho si van en patinete Rafa Tello, responsable de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona de los Mossos

Marcar estos patinetes como un elemento de sospecha para los policías está provocando que este vehículo también haya dejado de ser el más indicado para otro tipo de actividades criminales, como el menudeo de droga. Hasta hace poco, los traficantes encargados de abastecer los pisos que funcionan como puntos de venta de droga–o directamente como narcopisos– confiaban en los patinetes eléctricos para moverse por el centro de Barcelona. Ahora no les gusta tanto. "Se han dado cuenta de que las probabilidades de ser identificado por una patrulla policial en el centro de Barcelona aumentan mucho si te desplazas en patinete", razona Tello.

"Si ahora dejan el patinete y cogen la bicicleta, estaremos más pendientes de las bicicletas" Rafa Tello

El análisis de las denuncias y el trabajo sobre el terreno de los agentes de ambos cuerpos especializados en la delincuencia urbana indica que el patinete sigue siendo el sistema de transporte preferido por parte de muchos delincuentes. Pero también indica, según el cabo Juanma Vico, de la Unitat Regional Anàlisi de Barcelona, que algunos carteristas vuelven a ir a pie, y que otros usan cada vez más "las bicicletas", un vehículo cada vez más popular en la ciudad y que, en consecuencia, les ayuda a pasar desapercibidos.

"Nos adaptaremos", aclara el intendente Tello. "Si ahora dejan el patinete y cogen la bicicleta, estaremos más pendientes de las bicicletas", concluye.