Los Pirineos se calientan: pierden tres días de heladas y ganan casi cinco días de verano por década

La evolución del clima en los Pirineos confirma una tendencia cada vez más clara: la alta montaña ya no responde a los patrones térmicos de hace unas décadas. Un análisis transfronterizo impulsado por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en el marco del proyecto europeo 'life' Pyrenees4Clima concluye que la cordillera registra menos días de helada, más jornadas veraniegas y un aumento sostenido de las temperaturas.

Los datos apuntan a una transformación progresiva y lenta, pero constante. Desde 1959, la temperatura media del conjunto pirenaico ha subido 1,9 grados, y el ascenso es todavía más intenso en los meses estivales, cuando llega a 2,7 grados. Entre los indicadores más significativos destaca la pérdida de tres días de helada por década, así como la incorporación de 4,9 días de verano adicionales cada diez años. Esto significa que hay unos 20 días menos con mínimas bajo cero y 32 días más con máximas por encima de los 25 grados que a finales de los años 50.

El entorno del ibón de Anayet. / GOBIERNO DE ARAGÓN / Europa Press

El estudio también detecta que los episodios cálidos tienden a prolongarse, mientras que los periodos fríos extremos son cada vez más breves. A ello se suma el crecimiento continuado de las noches tropicales, un fenómeno especialmente revelador del cambio térmico porque indica que el ambiente no se enfría con la misma intensidad ni siquiera durante la noche. Aun así, a lo largo de este invierno se han registrado gruesos de nieve destacados, algunos de ellos se mantiene, a lo largo de todas las semanas.

El estudio también detecta que los episodios cálidos tienden a prolongarse, mientras que los periodos fríos extremos son cada vez más breves

Jordi Cunillera, responsable del equipo de cambio climático del Meteocat, afirma que la revisión anual de los indicadores muestra que el clima pirenaico se vuelve más cálido en toda la cordillera y, en la vertiente sur, también más seco. La tendencia, por tanto, no se limita a un aumento puntual de temperaturas, sino que dibuja una alteración más amplia de las condiciones climáticas de estas montañas.

Impacto en los lagos

Los lagos de alta montaña también perciben las consecuencias de la subida de las temperaturas. En el Ibón de Marboré, en el Pirineo aragonés, la temperatura del agua superficial ha aumentado cerca de medio grado en la última década. Este incremento favorece las olas de calor lacustres y reduce el tiempo durante el cual los lagos permanecen cubiertos de hielo. Blas Valero, investigador del IPE-CSIC que ha participado en el trabajo, advierte de que estas alteraciones pueden desestabilizar gravemente los ecosistemas acuáticos: "Entre las consecuencias posibles figura la aparición de episodios de anoxia, una falta severa de oxígeno en el agua, como la que ya se produjo en Marboré hace dos años".

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Las conclusiones se han incluido en el Boletín de Indicadores de Cambio Climático de los Pirineos, una publicación anual que evalúa la evolución de los principales parámetros climáticos del macizo. La base del análisis reúne 12 series de temperatura y 26 de precipitación repartidas por toda la cordillera, con registros que cubren el periodo 1959-2024. En la elaboración del boletín han colaborado distintos servicios meteorológicos y organismos científicos del ámbito pirenaico, entre ellos Météo-France, el Servicio Meteorológico de Andorra, AEMET, IPE-CSIC, Euskalmet y el propio Meteocat.