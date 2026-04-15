Desde los años 50
Los Pirineos se calientan: pierden tres días de heladas y ganan casi cinco días de verano por década
Según los datos de Meteocat, hoy hay 20 días menos con mínimas bajo cero y 32 días más con máximas por encima de los 25 grados que a finales de los años 50
Catalunya se inspira en Laponia y los Alpes para adaptar los Pirineos al cambio climático
La evolución del clima en los Pirineos confirma una tendencia cada vez más clara: la alta montaña ya no responde a los patrones térmicos de hace unas décadas. Un análisis transfronterizo impulsado por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en el marco del proyecto europeo 'life' Pyrenees4Clima concluye que la cordillera registra menos días de helada, más jornadas veraniegas y un aumento sostenido de las temperaturas.
Los datos apuntan a una transformación progresiva y lenta, pero constante. Desde 1959, la temperatura media del conjunto pirenaico ha subido 1,9 grados, y el ascenso es todavía más intenso en los meses estivales, cuando llega a 2,7 grados. Entre los indicadores más significativos destaca la pérdida de tres días de helada por década, así como la incorporación de 4,9 días de verano adicionales cada diez años. Esto significa que hay unos 20 días menos con mínimas bajo cero y 32 días más con máximas por encima de los 25 grados que a finales de los años 50.
El estudio también detecta que los episodios cálidos tienden a prolongarse, mientras que los periodos fríos extremos son cada vez más breves. A ello se suma el crecimiento continuado de las noches tropicales, un fenómeno especialmente revelador del cambio térmico porque indica que el ambiente no se enfría con la misma intensidad ni siquiera durante la noche. Aun así, a lo largo de este invierno se han registrado gruesos de nieve destacados, algunos de ellos se mantiene, a lo largo de todas las semanas.
El estudio también detecta que los episodios cálidos tienden a prolongarse, mientras que los periodos fríos extremos son cada vez más breves
Jordi Cunillera, responsable del equipo de cambio climático del Meteocat, afirma que la revisión anual de los indicadores muestra que el clima pirenaico se vuelve más cálido en toda la cordillera y, en la vertiente sur, también más seco. La tendencia, por tanto, no se limita a un aumento puntual de temperaturas, sino que dibuja una alteración más amplia de las condiciones climáticas de estas montañas.
Impacto en los lagos
Los lagos de alta montaña también perciben las consecuencias de la subida de las temperaturas. En el Ibón de Marboré, en el Pirineo aragonés, la temperatura del agua superficial ha aumentado cerca de medio grado en la última década. Este incremento favorece las olas de calor lacustres y reduce el tiempo durante el cual los lagos permanecen cubiertos de hielo. Blas Valero, investigador del IPE-CSIC que ha participado en el trabajo, advierte de que estas alteraciones pueden desestabilizar gravemente los ecosistemas acuáticos: "Entre las consecuencias posibles figura la aparición de episodios de anoxia, una falta severa de oxígeno en el agua, como la que ya se produjo en Marboré hace dos años".
Las conclusiones se han incluido en el Boletín de Indicadores de Cambio Climático de los Pirineos, una publicación anual que evalúa la evolución de los principales parámetros climáticos del macizo. La base del análisis reúne 12 series de temperatura y 26 de precipitación repartidas por toda la cordillera, con registros que cubren el periodo 1959-2024. En la elaboración del boletín han colaborado distintos servicios meteorológicos y organismos científicos del ámbito pirenaico, entre ellos Météo-France, el Servicio Meteorológico de Andorra, AEMET, IPE-CSIC, Euskalmet y el propio Meteocat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
- Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
- La Seguridad Social activa una ayuda de hasta 733 euros al mes para jóvenes que viven con sus padres