Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón

El corredor mediterráneo es una de las apuestas nacionales más ambiciosas de los últimos años en materia de infraestructuras. Una actuación tan compleja tiene también una parte negativa: la acumulación de retrasos en los calendarios de las obras. El año 2026 iba a ser decisivo en Castellón, con la finalización de algunas adecuaciones y avances significativos en otras. Ahora, el ente gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, rebaja las expectativas, de modo que los usuarios deberán convivir con la provisionalidad, al menos, hasta finales de 2027.

De forma periódica, Adif publica un documento en el que se detallan las restricciones de capacidad en la red ferroviaria nacional en función de las obras previstas. Hasta ahora se había programado una medida histórica en Castellón, que era el corte total del servicio durante cinco meses entre la capital de la Plana y Tarragona. La medida se justificaba por la necesidad de cambiar el ancho de las vías al estándar internacional. La operación estaba contemplada de noviembre de 2026 a abril de 2027.

Más retrasos en el corredor

La última actualización de este documento, publicada a finales de marzo, arroja un jarro de agua fría sobre estas previsiones, porque el corte se aplaza de abril a septiembre de 2027. Como muy pronto, las obras no estarán listas hasta que se acabe 2027. Los trabajos comenzaron en junio de 2022, por lo que su ejecución se alarga a cinco años. Cuando se adjudicaron los trabajos se anunció que durarían tres años, con dos fases de 18 meses cada una, y posteriormente se amplió el plazo total a 55 meses.

Usuarios de un tren de media distancia en la estación de Benicarló. / Mediterráneo

En un principio tampoco estaba previsto el corte total de las vías. Fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, el que lo anunció por primera vez en una jornada empresarial en Castellón, organizada por Mediterráneo. En ese momento se defendió la medida por la necesidad de acelerar los trabajos.

Afecciones previas al corte

Antes de este corte completo se esperan más afecciones sobre el servicio. Durante el primer trimestre de 2027 habrá "actuaciones de preparación para el futuro cambio de ancho entre Castelló y Vinaròs", lo que supondrá cortes nocturnos de ocho horas, más el "corte de una vía alterna en dos trayectos consecutivos". No se descartan actuaciones adicionales, como ya ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, con la interrupción del servicio en fines de semana y la sustitución por trayectos en autobús, que implica viajes más largos.

El sindicato CGT, que tiene una importante presencia entre los trabajadores ferroviarios, opina que en las obras del corredor "hay tantos frentes abiertos, que es normal que no consigan cerrar ninguno, mientras el servicio empeora, es menos fiable y de peor calidad".

Críticas por la lentitud de las obras

Ya en enero, el colectivo Ferrmed, que desde hace años lucha por acelerar el corredor mediterráneo, ya advirtió el temor de que la planificación "se ejecute con mayor lentitud". Su presidente, Joan Amorós, afirmó a raíz de la crisis de la alta velocidad por el accidente de Adamuz que el corredor "no es una prioridad, y se ha relegado a obra de segunda; se ha priorizado la conexión de provincias a Madrid con el AVE a tener listo el corredor de norte a sur, como sería lo lógico".

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Con la ampliación de las obras entre Castelló y Tarragona, se demora el anuncio que debe realizar el Ministerio de Transportes sobre los servicios alternativos por carretera durante esos cinco meses de corte en las vías. Por el momento, no hay ninguna licitación para planificar esta cuestión.