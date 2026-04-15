¿Qué es el nodavirus? El virus del marisco que estaría causando enfermedades oculares en China

El cambio climático y la actividad humana está incrementando el riesgo de transmisión de virus desde fauna silvestre a los humanos, explican unos científicos chinos en una publicación de la revista científica Nature. Estos mismos científicos han alertado de una enfermedad ocular humana que han experimentado hasta 70 pacientes en China y que podría estar asociada a un virus procedente de peces y crustáceos: el nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV).

Este virus, cuyo nombre se debe a su capacidad de provocar muertes sin síntomas evidentes en peces y marisco, ha sido detectado en tejidos oculares de varios pacientes con la enfermedad conocida como uveítis anterior viral con hipertensión ocular persistente (POH-VAU). Una enfermedad ocular que provoca inflamación dentro del ojo, aumento de la presión intraocular y visión borrosa, pudiendo derivar en sus casos más extremos en ceguera.

Aunque por el momento no se trata de una vinculación confirmada al 100%, el estudio muestra una conexión entre el virus y la enfermedad en almenos 70 pacientes con POH-VAU.

¿Cómo se habrían contagiado?

Según los datos epidemiológicos que manejan los científicos, el mayor riesgo de enfermedad se asocia a la exposición, como el procesado sin protección de pescado y marisco y el consumo de productos marinos crudos. Tocarse los ojos tras haber manipulado alimentos infectados o al consumirlos crudos podría causar el contagio.

También en el estudio aparecen algunos paciendtes sin contacto directo con pescado y marisco, pero con familiares expuestos intensamente al pescado, con pequeñas heridas en las manos, lo que sugiere una posible vía indirecta de contagio. Sin embargo, por el momento el artículo científico no demuestra transmisión persona a persona.

Síntomas

La infección que provocaría el nodovirus, el POH-VAU, provoca síntomas como el enrojecimiento de los ojos, un dolor intenso, sensibilidad extrema a la luz y visión borrosa, además de una alta presión intraocular.

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Por el momento, se trata de una correlación que todavía se está investigando. De todas maneras, se recomienda extremar las medidas de prevención al manipular alimentos y en la cocción de pescados y mariscos.